La Bourse de Paris à l'assaut de nouveaux sommets (+0,24%)

La Bourse de Paris confortait ses gains (+0,24%) vendredi matin après trois séances d'affilée dans le vert qui l'ont conduite au plus haut depuis novembre 2000, les investisseurs continuant en outre à digérer les publications trimestrielles.

A 09H35 (07H35 GMT), l'indice CAC 40 prenait 15,14 points à 6.249,28 points. La veille, la cote parisienne avait progressé de 0,41%.

"La séance boursière du jour s'annonce calme de part et d'autre de l'Atlantique" au lendemain de nouveaux records enregistrés à Wall Street, souligne Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

La baisse des taux américains hier alors que les Etats-Unis ont publié d'excellentes statistiques a surpris les investisseurs", ajoute-t-il, mais constituent "un contexte idéal pour Wall Street, qui peut continuer de battre des records".

Un rebond plus fort que prévu des ventes au détail en mars, des demandes d'allocations chômage désormais au plus bas depuis plus d'un an ou encore une production industrielle repartie en petite hausse le mois dernier: la dynamique de reprise en cours aux Etats-Unis a trouvé une confirmation éclatante dans les données publiées jeudi, permettant aux indices américains de finir nettement en hausse.

La reprise se confirmait également en Chine, dont le produit intérieur brut (PIB) a bondi de 18,3% sur un an au premier trimestre, même si ce chiffre est à nuancer dans la mesure où l'activité était paralysée l'an dernier par l'épidémie.

Autant de statistiques économiques confortant les investisseurs dans leur anticipation d'une forte reprise en dépit de perspectives moins reluisantes en Europe.

Ce vendredi, c'est la 2e estimation de l'inflation du mois de mars en zone euro qui est attendue.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements neufs pour ce même mois et la confiance des consommateurs en avril (Université du Michigan) sont également au menu.

Les publications de résultats se poursuivent en outre des deux côtés de l'Atlantique. Après L'Oréal et Fnac Darty hier soir à Paris, ce sera au tour de la banque américaine Morgan Stanley de se prêter à l'exercice ce vendredi.

L'Oréal déçoit

Le géant français des cosmétiques reculait de 1,78% à 336,70 euros après avoir publié un chiffre d'affaires de 5,4% à 7,61 milliards d'euros sur les trois premiers mois de 2021, en dessous des attentes.

Fnac Darty profite du télétravail

Fnac Darty montait à l'inverse de 4,47% à 57,25 euros, porté par un bond de 22% de ses ventes au premier trimestre 2021, malgré la fermeture d'une partie de ses magasins, grâce au fort attrait pour les produits liés au télétravail.

La FdJ revient dans la partie

La Française des Jeux (FdJ) cédait 0,46% à 41,41 euros. Le groupe a retrouvé au premier trimestre un niveau de mises supérieur à celui de 2019, avant la pandémie de Covid.

La voie est libre pour Veolia

Veolia gagnait 2,13% à 24,97 euros. La cour d'appel de Versailles a reconnu jeudi le droit des instances représentatives du personnel de Suez, opposées à l'OPA de Veolia, de bénéficier d'une procédure d'information-consultation mais assuré que cette décision ne suspendait pas sa cession à Veolia.

