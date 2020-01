L'investissement locatif a concerné un achat immobilier sur quatre en 2019

En 2019, plus d'un achat immobilier sur quatre en France a concerné un investissement locatif, selon les chiffres de Century 21. A Paris, la tendance est encore plus marquée : l'investissement locatif représente 31% des transactions et a bondi de 45% en seulement deux ans.

Les taux d'intérêt historiquement bas ont semble-t-il convaincu les investisseurs de se tourner massivement vers la pierre. En 2019, l'investissement locatif a en effet représenté plus d'un achat sur quatre (27,2%), selon les chiffres du réseau Century 21 relayés par BFM Immo. Soit une progression de 25,3% sur un an.

Les employés et les ouvriers forment « la catégorie socioprofessionnelle la plus importante parmi les investisseurs ». « Ils sont à l'origine de plus d'un quart des investissements locatifs », précise le réseau immobilier. Suivent les cadres moyens (18,1%) et les cadres supérieurs et professions libérales qui prennent 13,8% des investissements locatifs.

Près d'un achat sur trois à Paris

A Paris, la tendance est encore plus marquée avec 31% des acquisitions dédiées à l'investissement locatif. En deux ans, cette pratique a ainsi bondi de 45% dans la capitale, précise BFM Immo. Dans toute l'Ile-de-France, l'investissement locatif concerne un achat sur cinq en 2019. La progression est de 30,6% sur un an.

Les courtiers confirment le phénomène. Meilleurtaux constate que les investissements locatifs concernent 20% des dossiers en 2019, soit quatre points de plus que l'année précédente. La hausse atteint même 6,3% chez Empruntis.