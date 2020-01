L'impôt sur la fortune immobilière a rapporté 600 millions d'euros de plus que prévu en 2019

Le montant collecté a atteint 2,1 milliards d'euros, a annoncé le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. En 2017, l'ISF avait rapporté 4,1 milliards d'euros.

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, le 28 janvier 2020 à Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI), mis en place pour remplacer l'impôt sur la fortune (ISF), a rapporté "2,1 milliards d'euros", a déclaré mardi 28 janvier le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, lors d'une audition devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale. C'est 600 millions de plus qu'initialement anticipé, a-t-il précisé. Dans son projet de loi de finances 2019, le gouvernement avait inscrit 1,5 milliard d'euros de recettes pour l'IFI. Le montant avait ensuite été revu à la hausse, à 2 milliards d'euros.

En 2017, pour la dernière année de perception de l'ISF avant sa suppression, cet impôt avait rapporté 4,1 milliards d'euros . Le remplacement de l'ISF par l'IFI avec la création du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus du capital étaient destinés à simplifier la fiscalité du capital et à stimuler l'activité en encourageant les contribuables les plus aisés à investir dans l'économie. Elles ont suscité de nombreuses critiques, notamment au sein de l'opposition, qui a dénoncé des "cadeaux" faits aux plus riches.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que le nombre de foyers assujettis à l'IFI avait augmenté, passant de 132.722 en 2018 à 139.149 en 2019 , alors que près de 358.200 foyers étaient assujettis à l'ISF avant sa disparition. Paris est la ville abritant le plus grand nombre d'assujettis à l'IFI, devant Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et Lyon.