Avec 10 millions de visiteurs en hiver et un tourisme qui explose en été, l'immobilier à la montagne a le vent en poupe. Mais l'effet pervers de ce succès, c'est qu'il fait inévitablement grimper les prix.

L'immobilier montagnard a toujours la cote-iStock-Olga_Gavrilova

Une année 2022 porteuse pour l'immobilier en montagne

L'année 2022 a été un bon cru pour le marché immobilier à la montagne. Ce constat s'explique par le manque de biens à vendre, mais aussi par le développement du marché estival dans les stations. Selon les professionnels du secteur, la crise sanitaire a engendré un engouement pour la résidence secondaire montagnarde. Un cadre dépaysant et des activités diverses en toutes saisons rendent la montagne attractive et en font une destination de choix, particulièrement depuis les canicules successives. Ainsi, les stations-villages ont enregistré une hausse de 20 % de la fréquentation sur les longs séjours. Les investisseurs ne s'y sont pas trompés, et les prix de l'immobilier ont augmenté de 8,6 % en moyenne en 2021, et de 21,3 % sur 5 ans (chiffres de la FNAIM Savoie Mont-Blanc). Les stations les plus prisées ne sont pas forcément les plus réputées, mais plutôt celles qui affichent un savant dosage entre prix d'achat raisonnable et attractivité touristique maximum. Les stations qui intéressent les acheteurs sont celles qui offrent les avantages d'un bon taux d'enneigement, d'une qualité de vie attractive et d'un prix au mètre carré abordable. Fort de ces différents atouts, le massif du Mont-Blanc séduit donc de plus en plus, d'où l'envolée de la valeur de ses logements de 9 % en un an et de 12 % en deux ans, avec un prix moyen au m2 de l'ordre de 4 520 €.

Les Alpes : un marché toujours florissant

Le marché immobilier du massif alpin continue, malgré tout, à bien se porter. Leur rentabilité repose sur l'attractivité internationale de ses stations prestigieuses, mais également sur la proximité de pôles urbains et sur des secteurs bien desservis par les transports, avec un accès facile depuis Paris, Lyon ou Marseille. Les prix étaient déjà élevés, mais ils continuent à grimper. Ainsi, les Alpes du Sud affichent une hausse de 9,3 %, tandis que les Alpes du Nord avoisinent les + 8,2 %. La station haut de gamme de Megève, en Haute-Savoie, continue à être plébiscitée, notamment pour ses activités qui se diversifient (été comme hiver) et pour l'attrait de son architecture traditionnelle. Mais le nombre de biens est limité, avec un plan d'urbanisme qui freine les programmes de construction de logements neufs. Les prix risquent donc de continuer leur ascension. Les biens qui se distinguent actuellement sont plutôt les chalets premium spacieux, pour séjourner en famille ou entre amis dans des hébergements confortables. Acheter un studio n'est donc plus un choix porteur, d'autant plus que ce type de logements, en vogue à une certaine époque, tend à vieillir et à se transformer en passoires thermiques nécessitant des travaux de rénovation. Ils sont donc difficiles à revendre, à plus forte raison s'ils s'inscrivent dans une copropriété, ce qui suppose de trouver un consensus entre propriétaires.