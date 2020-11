L'évasion fiscale coûte 17 milliards d'euros à la France chaque année, selon une ONG

L'évasion fiscale dans le monde, de la part d'entreprises ou de particuliers, coûte chaque année 359 milliards d'euros dans le monde.

Chaque année, la France perd 17 milliards d'euros (20,236 milliards de dollars) de recettes fiscales, au profit de paradis fiscaux ou de pays peu regardants, révèle vendredi 20 novembre l'ONG Tax Justice Network. Ce chiffre place la France au 4e rang des pays qui perdent le plus à cause de l'évasion fiscale.

À l'échelle mondiale, le chiffre s'élève à 359 milliards d'euros (427 milliards de dollars) l'équivalent du salaire annuel de 34 millions d'infirmiers ou infirmières. 245 milliards sont l'œuvre d'entreprises et 182 milliards de particuliers.

L'ONG a passé au crible l'évasion fiscale pays par pays dans un rapport qu'elle présente comme le premier du genre et qui tente d'éclairer des flux financiers réputés pour leur opacité. Les chiffres, publiés alors que le monde lutte contre la pandémie, ont été compilés à partir des déclarations des multinationales aux autorités fiscales, récemment publiées par l'OCDE et qui datent de 2016. Pour les particuliers, l'ONG s'est appuyée sur les données de dépôts bancaires disponibles auprès de la Banque des règlements internationaux (BRI) à partir de 2018.

1.380 milliards de bénéfices déplacés

L'ONG considère comme évasion fiscale tout flux financier vers l'étranger en vue d'éviter une imposition , sans entrer dans le débat de savoir si elle est illégale ou non.

Le rapport explique que les multinationales déplacent l'équivalent de 1.380 milliards de dollars de bénéfices dans des paradis fiscaux, mais également vers plusieurs pays riches qui n'appartiennent pas toujours aux listes noires comme celle établie par l'UE. Les particuliers y placent eux au total plus de 10.000 milliards d'actifs financiers.

Les régions qui perdent le plus sont celles qui sont les plus riches. L'Amérique du nord perd 95 milliards de dollars et l'Europe 184 milliards, soit, à titre de comparaison en pleine pandémie, respectivement 5,7% et 12,6% de leur budget dédié à la santé. L'Amérique latine et l'Afrique perdent moins d'argent mais l'impact est bien plus lourd, puisque cela représente respectivement 20,4% et 52,5% de leur budget de santé.

Les Îles Caïmans et le Royaume-Uni grands gagnants

Le rapport examine par ailleurs les pays qui profitent le plus de cette évasion fiscale. Les Îles Caïmans, territoires outre-mer du Royaume-Uni, sont le grand gagnant en captant 16,5% , devant le Royaume-Uni (10%), les Pays-Bas (8,5%), le Luxembourg (6,5%) et les Etats-Unis (5,53%).

"Sous pression de grandes sociétés et de paradis fiscaux comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni et son réseau, nos gouvernements ont fait passer les désirs des riches entreprises et individus avant les besoins de tous les autres", estime Alex Cobham, directeur général de Tax Justice Network, cité dans un communiqué.

Ce rapport, publié à la veille du sommet virtuel du G20 organisé par l'Arabie saoudite, presse les dirigeants mondiaux de permettre la publication des données fiscales pays par pays pour les multinationales, alors que les chiffres de l'OCDE ne sont publiés qu'agrégés. L'ONG plaide enfin pour taxer davantage les entreprises et riches particuliers afin de résorber les inégalités causées par la pandémie.