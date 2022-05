L'essentiel de la semaine : suppression de la redevance TV, quand recevrez-vous votre avis d'imposition ? il devient plus facile d'accéder à la complémentaire santé solidaire, de l'importance de la case T dans votre déclaration de revenus !

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Sommaire:

Impôts 2022: report de la date limite de la déclaration de revenus sur papier

La contribution à l'audiovisuel public va être supprimée

Propriétaires bailleurs: quatre nouveaux guides pratiques

Générosité: baisse du don moyen en 2021

Impôts 2022: les avis seront disponibles à partir de fin juillet 2022

Un accès facilité à la complémentaire santé solidaire

Parent isolé: n'oubliez pas de cocher la case T sur la déclaration de revenus

Impôts 2022: report de la date limite de la déclaration de revenus sur papier

La date limite de dépôt de la déclaration de revenus sur papier, initialement prévue le 19 mai 2022, a été reportée au 31 mai 2022, a annoncé le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Ce report a été décidé parce que certains contribuables «ont reçu leur déclaration de revenus 2021 préremplie au format papier sensiblement plus tard que les années précédentes», explique le ministère. La déclaration sur papier concerne les premières déclarations , les contribuables dépourvus d'Internet, ainsi que ceux qui ne se sentent pas capables d'utiliser correctement le service de déclaration en ligne. Le calendrier de dépôt des déclarations en ligne reste, par ailleurs, inchangé.

La contribution à l'audiovisuel public va être supprimée

La redevance audiovisuelle va être supprimée à la rentrée 2022, a annoncé le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Les 23 millions de contribuables concernés économiseront ainsi 138 euros en métropole et 88 euros en outre-mer. Certaines personnes en étaient déjà exonérées: les contribuables ayant un revenu fiscal de référence nul pour l'ensemble de leur foyer fiscal, les plus de 60 ans, à condition qu'ils ne dépassent pas une certaine limite de revenus, les bénéficiaires de l' allocation aux adultes handicapés , les retraités bénéficiaires du minimum vieillesse ou encore les agents diplomatiques de nationalité étrangère.

Propriétaires bailleurs: quatre nouveaux guides pratiques

Le ministère chargé du Logement a récemment publié quatre nouveaux guides pratiques à destination des propriétaires bailleurs . Le premier est le guide du «propriétaire serein», qui passe notamment en revue les aides financières et les dispositifs fiscaux destinés aux propriétaires bailleurs. Le second concerne la rénovation énergétique, car de nouvelles mesures vont venir renforcer les obligations des propriétaires en matière de performance énergétique. Le troisième se focalise sur le dispositif Loc'Avantages, remplaçant de Louer abordable depuis début 2022. Le quatrième et dernier guide traite de la location en meublé de tourisme , mettant en avant les principales informations à connaître pour s'assurer de la légalité de ce type de location.

Générosité: baisse du don moyen en 2021

Le montant du don moyen a diminué de 30%, passant de 395 euros en 2020 à 274 euros en 2021, selon la troisième édition du Baromètre de la générosité des Français réalisé par Ipsos pour la fondation Apprentis d'Auteuil. Le nombre de donateurs est toutefois resté stable, avec 48% des Français ayant réalisé au moins un don en 2021, contre 49% en 2020 et 51% en 2019. Au premier trimestre 2022, 29% des Français ont réalisé un don d'argent à des associations ou fondations, une progression de quatre points par rapport à la même période en 2021, indique le Baromètre.

Impôts 2022: les avis seront disponibles à partir de fin juillet 2022

Les contribuables ayant opté pour une version numérique de leur avis d'impôt sur le revenu y auront accès sur leur espace particulier du site Internet des impôts entre le 25 juillet 2022 et le 5 août 2022, en fonction de leur situation. Les avis en format papier seront, quant à eux, envoyés entre fin juillet et fin août 2022, selon la situation fiscale du contribuable (remboursement, rien à payer ou montant à payer). Pour les foyers non imposables, l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (Asdir), disponible dès la déclaration en ligne des revenus terminée, remplace l'avis de non-imposition.

Un accès facilité à la complémentaire santé solidaire

La complémentaire santé solidaire , destinée aux personnes dont les ressources sont modestes, permet une prise en charge complète des frais de santé non remboursés par l'Assurance-Maladie. Depuis 1er janvier 2022, la complémentaire santé solidaire gratuite est automatiquement attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) , sauf opposition expresse de leur part. Et depuis le 1er avril 2022, son attribution aux bénéficiaires de l' allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) , avec participation financière, est également simplifiée. En effet, ces derniers n'ont plus à remplir une déclaration de ressources pour y avoir accès.

Parent isolé: n'oubliez pas de cocher la case T sur la déclaration de revenus

Sur la déclaration de revenus , la case T «parent isolé» concerne les personnes vivant seules avec au moins un enfant à charge ou une personne invalide recueillie sous leur toit. Les personnes concernées ne doivent pas oublier de cocher cette case pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire , rappelle le site service-public.fr. Si l'enfant est en résidence alternée, chacun des parents peut cocher la case T et les avantages fiscaux seront alors répartis entre les deux. En revanche, une personne vivant en concubinage ne peut pas se déclarer parent isolé, l'administration considérant que la prise en charge de l'enfant est effectuée à deux.