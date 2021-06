(Crédits photo : Adobe Stock - )

La collecte nette en assurance-vie poursuit sa hausse au mois d'avril 2021 pour atteindre +6,4 milliards d'euros sur les quatre premiers mois de l'année. Les ventes de logements anciens se sont établies à un plus haut historique à la fin du premier trimestre 2021. En cas de difficulté pour payer ses impôts, il est possible de demander un délai de paiement à l'administration fiscale. Le nouveau diagnostic de performance énergétique entre en vigueur le 1er juillet 2021. L'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu permet de justifier de ses ressources auprès d'organismes tiers sans attendre l'avis d'imposition. Dans le cadre d'un mandat de gestion, un client ne peut pas fonder une réclamation sur l'absence d'instruction de sa part. Le début des soldes d'été 2021 est décalé d'une semaine.

Sommaire:

Assurance-vie: la dynamique haussière se poursuit

Immobilier: les ventes de logements anciens à un plus haut historique

Impôts 2021: que faire en cas de difficulté pour payer?

Immobilier: le nouveau diagnostic de performance énergétique arrive

Impôts 2021: qu'est-ce que l'avis de situation déclarative?

Mandat de gestion: le client ne peut fonder sa réclamation sur l'absence d'instruction

Le début des soldes d'été est décalé au 30 juin 2021

Assurance-vie: la dynamique haussière se poursuit

La collecte nette en assurance-vie s'est établie à +1,6 milliard d'euros en avril 2021, confirmant la dynamique observée depuis plusieurs mois, a indiqué la Fédération française de l'assurance (FFA). Sur les quatre premiers mois de l'année 2021, la collecte nette a atteint +6,4 milliards d'euros, effaçant quasiment la collecte négative de 2020 (-6,5 milliards d'euros). Sur les unités de compte (UC), la collecte atteint +2,9 milliards d'euros en avril 2021 et +10,8 milliards d'euros depuis le début de l'année, des niveaux inégalés depuis 2007 selon la FFA. «Cette dynamique des supports en UC confirme l'appétence croissante des Français à diversifier leur épargne pour améliorer leur espérance de rendement à long terme», juge la fédération.

Immobilier: les ventes de logements anciens à un plus haut historique

A fin mars 2021, le volume de ventes de logements anciens a atteint 1,08 million de transactions sur un an, s'établissant à son plus haut historique, selon les chiffres publiés par le Conseil supérieur du notariat. La hausse des prix des logements anciens se poursuit également, à +1,4% au premier trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020. Sur un an, cette hausse s'établit à +5,9%, étant plus marquée pour les maisons (+6,5%) que pour les appartements (+5,1%). «Après avoir résisté en 2020 malgré les confinements successifs, le marché immobilier confirme son dynamisme», a commenté David Ambrosiano, président du Conseil supérieur du notariat, jugeant le marché «sain» et «porté par un contexte de taux d'intérêt très favorable et un niveau d'épargne conséquent.»

Impôts 2021: que faire en cas de difficulté pour payer?

Les contribuables rencontrant des difficultés pour s'acquitter de leur impôt sur le revenu peuvent demander un délai de paiement à l'administration fiscale, rappelle le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Pour cela, il est préférable de présenter sa demande dès la réception de l'avis d'impôt, sur son espace particulier du site des impôts via la messagerie (rubrique «J'ai un problème concernant le paiement de mon impôt / J'ai des difficultés pour payer») ou bien en se rendant dans son centre des finances publiques. L'administration fiscale examine les demandes au cas par cas en fonction de la situation du contribuable (chômage, décès du conjoint, séparation, invalidité...).

Immobilier: le nouveau diagnostic de performance énergétique arrive

A partir du 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique (DPE) se transforme. Tout d'abord, sa méthode de calcul ne sera plus basée sur les factures mais sur les caractéristiques physiques du logement (bâti, qualité de l'isolation, type de fenêtres, système de chauffage...). Ensuite, le DPE devient opposable, c'est-à-dire qu'en cas de manquements ou d'erreurs, le locataire pourra se retourner contre le bailleur. Enfin, le DPE n'affichera plus qu'une seule étiquette, synthèse des deux précédentes (étiquette énergie et étiquette climat). La durée de validité générale du DPE reste de 10 ans mais des dispositions particulières vont réduire la durée de validité des diagnostics réalisés avant le 1er juillet 2021.

Impôts 2021: qu'est-ce que l'avis de situation déclarative?

L'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (Asdir) est édité automatiquement par l'administration fiscale une fois la déclaration en ligne des revenus terminée. Il est disponible sur l'espace particulier du site des impôts, à la rubrique «Documents». L'Asdir permet aux contribuables de justifier de leurs ressources auprès d'organismes tiers (banques, bailleurs, administrations...) sans attendre l'avis d'imposition, seulement disponible à partir de fin juillet. Pour les personnes non-imposables, l'avis de situation déclarative remplace d'ailleurs l'avis de non-imposition.

Mandat de gestion: le client ne peut fonder sa réclamation sur l'absence d'instruction

Le mandat de gestion est un contrat par lequel un épargnant donne pouvoir à un gérant de gérer un portefeuille d'instruments financiers. Dans le cadre d'un tel mandat, un client ne peut pas fonder une réclamation sur l'absence d'instruction de sa part, rappelle le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un billet publié sur son blog. En effet, «le principe d'un mandat de gestion est que le mandant n'intervient pas dans la gestion qu'il a confiée au mandataire. Un épargnant ne peut donc pas valablement se prévaloir du fait que des titres ont été vendus ou achetés sans instruction de sa part», détaille le médiateur de l'AMF.

Le début des soldes d'été est décalé au 30 juin 2021

Les soldes d'été 2021 débuteront le mercredi 30 juin 2021 au lieu du mercredi 23 juin 2021, a annoncé Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Cette décision, prise en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire, fait suite à une concertation avec les représentants des organisations du commerce et les associations de consommateurs. Les soldes se dérouleront donc du 30 juin 2021 au 27 juillet 2021. Pour le commerce en ligne, les dates des soldes sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel, indépendamment du siège de l'entreprise.