(Crédits photo : Unsplash - Artem Beliaikin )

Le marché immobilier de l'ancien a affiché sa résilience en 2020 et devrait rester solide début 2021. Les soldes d'hiver sont reportés de deux semaines, du 20 janvier au 16 février 2021. Le bonus écologique a été prolongé dans sa version actuelle jusqu'au 30 juin 2021 et un nouveau bonus pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion a été mis en place. Le plafond de défiscalisation des chèques-cadeaux pour 2020 est doublé. Apprenez comment fonctionne le prêt à taux zéro et comment sont calculés les droits de succession. Enfin, prenez garde aux offres frauduleuses d'investissement dans des containers.

Sommaire:

Immobilier: le marché du résidentiel ancien affiche sa résilience en 2020

Le démarrage des soldes d'hiver est reporté au 20 janvier 2021

Le bonus écologique est prolongé tel quel jusqu'au 30 juin 2021

Le plafond de défiscalisation des chèques-cadeaux pour 2020 est doublé

Le prêt à taux zéro: comment ça marche?

Droits de succession: comment sont-ils déterminés?

Prenez garde aux propositions d'investissement dans des containers

Immobilier: le marché du résidentiel ancien affiche sa résilience en 2020

Le marché français de l'immobilier ancien a montré sa résilience en 2020 avec une légère baisse du nombre de transactions (-5% sur un an à fin septembre 2020), selon le bilan annuel des Notaires de France. Les avant-contrats restant à un bon niveau, les volumes devraient se maintenir pendant le premier trimestre 2021 sur ce marché jugé «sain et solide». Du côté des prix, la hausse sur un an à fin septembre 2020 atteint 6,5% pour les appartements anciens et 4,2% pour les maisons anciennes. Les projections pour fin janvier 2021, réalisées grâce aux données des avant-contrats, indiquent des évolutions sur un an de +5,8% pour les appartements (+6,8% pour la province, +4,6% pour l'Île-de-France) et de +6,8% pour les maisons (+6,7% pour la province, +7,2% pour l'Île-de-France).

Le démarrage des soldes d'hiver est reporté au 20 janvier 2021

Initialement prévus du 6 janvier au 2 février 2021, les soldes d'hiver ont été décalés de deux semaines et se tiendront du 20 janvier au 16 février 2021. Cette décision a été prise par le ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19. Ce report devrait permettre aux commerces de vendre leurs produits sans réduction de prix pendant plusieurs semaines afin de pouvoir reconstituer leur trésorerie après la période de confinement, précise le ministère dans un communiqué. Les soldes d'été et le «blackfriday» ont également été décalés en 2020.

Le bonus écologique est prolongé tel quel jusqu'au 30 juin 2021

Il est possible de bénéficier d'un bonus écologique de 7.000 euros maximum jusqu'au 30 juin 2021 pour l'achat d'une voiture électrique neuve dont le prix est inférieur ou égal à 45.000 euros et le taux d'émission de CO2 est inférieur ou égal à 20 g/km. Ce plafond aurait dû diminuer de 1.000 euros au 1er janvier 2021 mais le gouvernement l'a prolongé jusqu'au 30 juin 2021, de même que les plafonds des autres catégories de véhicules. Le gouvernement a par ailleurs annoncé un nouveau bonus de 1.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion. A partir du 1er juillet 2021, les barèmes du bonus écologique pour l'acquisition d'un véhicule électrique neuf seront abaissés de 1.000 euros. À compter du 1er janvier 2022, les plafonds diminueront encore de 1.000 euros et les véhicules hybrides rechargeables seront exclus du dispositif.

Le plafond de défiscalisation des chèques-cadeaux pour 2020 est doublé

Le plafond de défiscalisation des chèques-cadeaux pour 2020 est doublé, passant de 171 euros à 342,80 euros, a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Cela permettra aux employeurs et aux Comités sociaux et économiques (CSE) d'augmenter le montant des titres-cadeaux distribués aux employés. «Cette mesure ponctuelle est un coup de pouce pour des salariés et pour les commerçants, touchés par le confinement et pour qui la fin d'année représente une part très importante de leur chiffre d'affaires», a indiqué Bruno Le Maire sur son compte Twitter. Les chèques-cadeaux sont perçus par environ 12 millions de salariés et d'agents.

Le prêt à taux zéro: comment ça marche?

Le prêt à taux zéro est un dispositif de soutien à l'accession à la propriété des ménages à revenus modestes et intermédiaires permettant de financer l'acquisition de sa résidence principale, rappelle le ministère de l'Économie et des Finances. Ce prêt est octroyé sous conditions de ressources selon un plafond qui varie en fonction de la zone où se trouve le logement et du nombre de personnes destinées à l'occuper. Il est gratuit, d'une durée de 20, 22 ou 25 ans et compte une période de différé de 5 à 15 ans pendant laquelle le ménage ne paie aucune mensualité sur ce prêt. Par contre, le prêt à taux zéro ne peut pas financer la totalité de l'achat immobilier en question et ne peut excéder le montant du ou des autres prêts.

Droits de succession: comment sont-ils déterminés?

Pour connaître les droits de succession à payer sur votre part, il faut déterminer votre actif successoral taxable, votre abattement personnel et la part taxable, rappelle le ministère de l'Économie et des Finances. L'actif successoral taxable de chaque héritier est évalué en répartissant l'actif net taxable entre les héritiers en fonction de leur ordre et en tenant compte d'éventuelles donations antérieures. Un abattement personnel peut ensuite être appliqué en fonction du lien de parenté avec le défunt. La part restante est la part dite taxable, sur laquelle est appliquée un barème progressif dépendant également du lien de parenté avec le défunt. Un simulateur de calcul des droits de succession est disponible sur le site Service-public.fr.

Prenez garde aux propositions d'investissement dans des containers

L'Autorité des marchés financiers (AMF) appelle les épargnants à la plus grande vigilance face à des propositions d'investissement dans des containers, de grandes caisses en métal utilisées pour le transport de marchandises en mer. Selon l'AMF, des épargnants sont contactés par téléphone ou par mail puis sont invités à signer un faux contrat de location, un bulletin de souscription pour un présumé produit financier ou à souscrire à un livret avec versement d'intérêts, un fonds commun de placement ou encore un compte à terme. «Le placement est présenté comme hautement rentable et sans risque mais il n'y a en réalité aucune acquisition ni location de containers derrière les offres frauduleuses de ce type», avertit l'AMF.