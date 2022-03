L'essentiel de la semaine: remise de 15 centimes à la pompe à partir du 1er avril , simplification du droit au compte bancaire, C'est la semaine de l'éducation financière jusqu'au 27 mars, n'attendez pas la fin du mois pour utiliser le chèque énergie

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le gouvernement met en place une remise de 15 centimes par litre sur les carburants à partir du 1er avril 2022. Les assureurs ont décidé d'étendre gratuitement les garanties responsabilité civile et défense-recours des contrats multirisque habitation des Français hébergeant des réfugiés ukrainiens. Le dispositif du droit au compte bancaire va être simplifié. Pour donner en faveur des Ukrainiens, il est recommandé de se tourner vers des associations reconnues et labellisées. La Semaine de l'éducation financière se tient du 21 au 27 mars 2022. L'aide pour l'accès à l'Internet à très haut débit dans les zones dépourvues de fibre optique et d'ADSL performant passe de 150 euros à 300 euros à partir du 1er avril 2022. Le chèque énergie 2021 est utilisable jusqu'au 31 mars 2022.

Carburants: une remise à la pompe de 15 centimes par litre dès le 1er avril 2022

Le gouvernement a annoncé l'instauration d'une remise de 15 centimes par litre sur les carburants à la pompe à partir du 1er avril 2022 et ce, pendant quatre mois, face à l'augmentation des cours du pétrole dans le sillage de la guerre en Ukraine. Ce rabais sera effectué au moment du paiement et coûtera environ 2 milliards d'euros à l'État. Pour contrebalancer les effets de l' inflation des prix de l'énergie, le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures dont la limitation à 4% de la hausse des prix de l'électricité, le blocage des prix du gaz, la hausse du barème des indemnités kilométriques ou encore la délivrance d'un chèque énergie exceptionnel.

Assurance habitation: extension gratuite de certaines garanties

Alors que de nombreux Français sont prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens, les assureurs ont décidé d'étendre gratuitement, jusqu'au 31 décembre 2022, les garanties responsabilité civile et défense-recours des contrats multirisque habitation des résidences principales ou secondaires dans lesquelles des réfugiés bénéficiant de la protection temporaire de l'Union européenne sont hébergés. Les assurés doivent seulement en faire la demande. “Face à la situation dramatique que vivent les Ukrainiens, les assureurs se mobilisent aux côtés des Français qui font acte de solidarité en accueillant chez eux des réfugiés”, a commenté Florence Lustman, présidente de la fédération France Assureurs.

Simplification du dispositif du droit au compte bancaire

Instaurée par la loi bancaire de 1984, la procédure du droit au compte garantit à tout citoyen ou entreprise la possibilité de disposer gratuitement d'un compte assorti de services bancaires de base . Ce dispositif est simplifié par un décret publié mi-mars 2022 et dont les mesures entreront en vigueur dans un délai de trois mois. La réforme permet, par exemple, la saisine de la Banque de France, même si le demandeur ne dispose pas d'une attestation de refus d'ouverture de compte. Elle prévoit aussi l'amélioration de l'information existante autour du droit au compte. En 2020, la Banque de France a procédé à 36.056 désignations au titre de cette procédure.

Ukraine: privilégiez les dons auprès d'associations reconnues

Pour donner en faveur des Ukrainiens, il est conseillé de s'adresser aux associations reconnues, par exemple celles dotées du label “Don en confiance”. Cela permet de s'assurer que les fonds seront correctement affectés. Les dons en faveur des Ukrainiens à des associations telles que la Croix-Rouge, Médecins du monde, l'Unicef ou le Secours populaire français permettent de bénéficier d'une réduction d‘impôt de 75%, car ils sont destinés à aider des personnes en difficulté (fourniture gratuite de repas, logements et soins médicaux). Le plafond de réduction d'impôt sur le revenu au titre de ces dons dits “Coluche” est fixé à 1.000 euros depuis 2020 et ce, jusqu'à fin 2023.

La Semaine de l'éducation financière du 21 au 27 mars 2022

La Semaine de l'éducation financière, dont le thème est “Bâtissez votre avenir, soyez malin avec votre argent!”, se tient du 21 au 27 mars 2022, avec des webinaires en ligne et des animations sur tout le territoire français. Selon la Banque de France, en charge de l'organisation, l'objectif est de transmettre “aux plus jeunes et aux populations les plus fragiles les bases nécessaires à la gestion d'un budget, des finances personnelles ou professionnelles”: établir un budget et essayer de le respecter, connaître et sécuriser ses moyens de paiement , mesurer le coût d'un crédit, épargner pour faire face à des imprévus... Tous les événements sont recensés sur la page dédiée à la Semaine de l‘éducation financière 2022 sur le site de la Banque de France.

Internet: doublement de l'aide pour l'accès au très haut débit

Obtenir un accès à Internet dans certaines zones de France, non équipées de la fibre optique et où le réseau ADSL est insuffisant, peut être particulièrement coûteux. Il s'agit alors d'une solution sans fil (satellite, 4G et 5G fixe ou encore THD radio). À partir du 1er avril 2022, l'aide publique pour soutenir ce type de raccordement passe de 150 euros à 300 euros et même jusqu'à 600 euros sous conditions de ressources. Cette subvention s'inscrit dans une politique d'inclusion à destination des 13 millions de personnes éloignées du numérique .

Le chèque énergie 2021 est utilisable jusqu'au 31 mars 2022

Le chèque énergie est une aide attribuée sous conditions de ressources pour aider les ménages modestes à payer leurs dépenses énergétiques. Son montant est calculé en fonction du revenu fiscal de référence et varie entre 48 euros et 277 euros. Celui adressé entre mars et avril 2021 est utilisable jusqu'au 31 mars 2022. Les ménages éligibles ont également reçu un chèque énergie exceptionnel de 100 euros en décembre 2021, destiné à les aider à faire face à la forte hausse des prix de l'énergie. Celui-ci reste valable jusqu'au 31 mars 2023.