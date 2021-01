Ce qu'il faut retenir cette semaine pour vos finances personnelles ( Crédits : Alexas Fotos Pixabay)

Les tranches de revenus retenues pour le calcul des taux neutres du prélèvement à la source ont été relevées de 0,2%. Il existe un nouveau crédit d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique. Le dispositif permettant de réduire ses impôts en investissant dans une PME est prolongé jusqu'à fin 2021. Les aides au logement sont dorénavant calculées sur la base des revenus des douze derniers mois. Apprenez comment récupérer les sommes restées sur des comptes inactifs. Enfin, le prix des timbres augmente fortement cette année et le chèque énergie est dorénavant accessible aux résidents en maison de retraite.

Sommaire:

Prélèvement à la source: revalorisation des tranches de revenus

Nouveau crédit d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge électrique

Réduire ses impôts en investissant dans une PME

Les aides au logement calculées sur la base des revenus des 12 derniers mois

Comment se faire restituer les fonds d'un compte inactif?

Forte augmentation du prix des timbres

Le chèque énergie est accessible aux résidents en maison de retraite

Prélèvement à la source: revalorisation des tranches de revenus

Les contribuables ne souhaitant pas communiquer à leur entreprise leur taux personnalisé de prélèvement à la source peuvent opter pour l'application d'un taux dit «neutre». Dans ce cas, l'employeur applique un taux non personnalisé qui dépend uniquement du niveau de revenu et ne tient pas compte de la situation familiale puisqu'il correspond à l'imposition d'un célibataire sans enfant à charge. La loi de finances pour 2021 a relevé de 0,2% les limites des tranches de revenus retenues pour le calcul des taux neutres, dans l'objectif de contenir l'inflation sur le niveau d'imposition des ménages.

Nouveau crédit d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge électrique

Depuis le 1er janvier 2021, les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur résidence principale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique. Accordé sans conditions de ressources, ce crédit d'impôt s'élève à 75% des dépenses engagées pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de 300 euros. Ce dispositif est limité à une borne par personne célibataire et à deux bornes pour un couple soumis à une imposition commune. Il convient de conserver la facture de l'entreprise ayant fourni et installé la borne.

Réduire ses impôts en investissant dans une PME

L'incitation fiscale en faveur de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME), anciennement «dispositif Madelin», a été prolongée d'un an, jusqu'au 31 décembre 2021. Ce dispositif fiscal IR-PME permet aux contribuables fiscalement domiciliés en France et souscrivant au capital d'une PME de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 25% des sommes investies, dans la limite de 50.000 euros pour un célibataire et de 100.000 euros pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune. L'investisseur doit s'engager à conserver ses titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

Les aides au logement calculées sur la base des revenus des 12 derniers mois

Depuis le 1er janvier 2021, les aides au logement sont calculées et versées pratiquement «en temps réel». Auparavant, le calcul de leur montant était basé sur les ressources des allocataires d'il y a deux ans. Ce sont dorénavant les revenus des 12 derniers mois qui sont retenus pour calculer ces aides, avec une actualisation tous les trois mois. Ainsi, les aides au logement de janvier, février et mars 2021 sont calculées avec les revenus de décembre 2019 à novembre 2020 et celles d'avril, mai et juin 2021 avec les revenus de mars 2020 à février 2021. Le mode de calcul, la nature des ressources et les barèmes pris en compte restent les mêmes.

Comment se faire restituer les fonds d'un compte inactif?

Un compte est considéré comme inactif en l'absence d'opérations et de manifestation du titulaire pendant 12 mois consécutifs, un délai porté à 5 ans pour certains comptes (livrets d'épargne, comptes à terme...). Pour accéder à un compte inactif, il faut prendre contact avec l'établissement financier qui détient encore les sommes ou, si les délais de conservation sont dépassés, utiliser le site internet CICLADE, rappelle le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Alors que plusieurs milliards d'euros dorment sur des comptes bancaires ou des contrats d'assurance-vie inactifs, ce service de recherche permet à toute personne de rechercher si des sommes restées sur de tels comptes lui reviennent.

Forte augmentation du prix des timbres

Depuis le 1er janvier 2021, le prix du timbre vert, permettant un envoi de moins de 20 grammes distribué en 48 heures en France, est passé de 97 centimes à 1,08 euro. Le tarif du timbre rouge, pour une lettre prioritaire distribuée le lendemain, a quant à lui augmenté de 10,3%, à 1,28 euro. Le prix de l'écopli, l'affranchissement le plus économique proposé par La Poste, passe de son côté de 95 centimes à 1,06 euro pour une lettre jusqu'à 20 grammes. Quant au timbre violet, servant à poster une lettre vers l'international, il augmente de 10 centimes, à 1,50 euro.

Le chèque énergie est accessible aux résidents en maison de retraite

La loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) a étendu l'accessibilité du chèque énergie aux résidents des Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), des Ehpa (Établissement d'hébergement pour personnes âgées) et en USLD (Unité de soins de longue durée), dans un objectif d'égalité. Ce chèque est attribué aux foyers percevant jusqu'à 10.700 euros de revenus par an et permet de payer des dépenses liées aux matières premières énergétiques comme l'électricité, le gaz, le fioul ou le bois. Son montant varie de 48 à 277 euros.