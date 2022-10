L'essentiel de la semaine: les Français aiment le Livret A , moins d'investisseurs actifs en Bourse, le bonus écologique en hausse pour les ménages modestes

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'encours total sur le Livret A et le LDDS a dépassé les 500 milliards d'euros fin septembre 2022. Le nombre d'investisseurs particuliers actifs en Bourse a baissé d'un tiers au troisième trimestre 2022, dans un contexte d'incertitudes sur les marchés. Le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique va passer de 6.000 à 7.000 euros pour les ménages modestes. Les assurés peuvent être accompagnés en ligne dans leur demande de pension de réversion. La taxe foncière augmentera d'environ 7% en 2023. La remise de 30 centimes d'euros par litre de carburant est prolongée jusqu'à mi-novembre 2022. L'indice de réparabilité s'applique à de nouvelles catégories de produits à partir du 4 novembre 2022.

Livret A et LDDS: plus de 500 milliards d'euros d'encours

L'encours total sur le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a dépassé le seuil symbolique des 500 milliards d'euros à fin septembre 2022, selon les données publiées par la Caisse des dépôts. La collecte nette a atteint 3,14 milliards d'euros en septembre 2022 (2,67 milliards d'euros pour le Livret A et 470 millions d'euros pour le LDDS), un record pour ce mois depuis la généralisation de la distribution de ce produit d'épargne défiscalisée à toutes les banques en 2009. Le rendement du Livret A a doublé à deux reprises en 2022, passant de 0,5% à 1% en février, puis de 1% à 2% en août. Il devrait de nouveau augmenter en février 2023.

Bourse: baisse marquée du nombre d'investisseurs particuliers actifs

Le nombre de particuliers ayant réalisé au moins une opération d'achat ou de vente sur des actions a baissé de 35% au troisième trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent, selon le dernier tableau de bord des investisseurs particuliers actifs en Bourse de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Environ 485.000 particuliers ont ainsi acheté des actions au troisième trimestre 2022 (contre 599.000 au trimestre précédent), le niveau le plus bas depuis deux ans. «Dans un contexte de repli des marchés pour le troisième trimestre consécutif, les particuliers semblent avoir fait preuve d'un certain attentisme et conservé leurs positions», analyse l'AMF.

Le bonus écologique porté à 7.000 euros pour les ménages modestes

Le barème d'aide à l'achat d'un véhicule électrique va passer de 6.000 à 7.000 euros pour les ménages modestes, a annoncé le président de la République Emmanuel Macron. Cela concernera environ la moitié des ménages ayant recours au bonus écologique . Cette aide concerne les voitures électriques dont le prix est inférieur ou égal à 47.000 euros. Pour les véhicules hybrides rechargeables dont le prix est au maximum de 50.000 euros, le bonus est maintenu à 1.000 euros jusqu'à la fin de l'année 2022. Un système de location de voitures électriques à 100 euros par mois pour les foyers les plus modestes devrait par ailleurs être lancé au deuxième semestre 2023.

Retraite: accompagnement dans la demande de réversion

La pension de réversion s'adresse aux assurés mariés ou divorcés dont le conjoint ou l'ex-conjoint est décédé. Elle n'est pas versée automatiquement. Les assurés souhaitant en faire la demande en ligne peuvent bénéficier de services et d'outils pour être accompagnés dans leurs démarches, signale l'Union Retraite. Un nouveau simulateur de droit à la réversion est, par exemple, disponible. Si l'assuré est éligible, il est automatiquement renvoyé vers le service «Demander ma réversion», lui permettant de déposer sa demande en une seule fois auprès de tous les régimes de retraite concernés. Plus 88.000 demandes de réversion ont été effectuées en ligne entre août 2021 et août 2022, en augmentation de 35%.

Hausse de près de 7% de la taxe foncière en 2023

Le projet de loi de finances pour 2023 ne prévoit pas le plafonnement de la hausse de la taxe foncière. La revalorisation annuelle des valeurs locatives , suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation et servant de base au calcul de la taxe foncière, devrait atteindre 7% en 2023, contre 3,4% en 2022 et 0,2% en 2021. La taxe foncière a augmenté de près de 25% entre 2011 et 2021, soit bien plus vite que les loyers (+7,5%) ou l'inflation (+10,4%) sur la même période, selon la dernière édition de l'Observatoire national des taxes foncières, publiée par l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi).

Carburants: prolongation de la remise à la pompe de 30 centimes

La remise sur les carburants à la pompe, fixée à 30 centimes d'euros depuis le 1er septembre 2022, devait initialement baisser à 10 centimes d'euros au 1er novembre 2022. Ce montant est finalement prolongé de deux semaines, jusqu'à la mi-novembre 2022, dans un contexte où les automobilistes rencontrent des difficultés pour s'approvisionner en carburant. Cette remise passera ensuite à 10 centimes d'euros jusqu'au 31 décembre 2022. Cette réduction s'applique à tous les carburants (gazole, essence, GNV sous forme comprimée (GNC) ou liquéfiée (GNL), superéthanol E85 et éthanol diesel ED95) et bénéficie à tous les automobilistes, pour les usages privés comme professionnels.

L'indice sur la réparabilité est étendu à de nouveaux produits

Depuis le 1er janvier 2021, un indice informe les consommateurs du degré de réparabilité de cinq catégories d'équipements électriques et électroniques (lave-linge à hublot, smartphone, ordinateur portable, téléviseur et tondeuse à gazon électrique). Plusieurs critères sont évalués ( facilité de réparation , disponibilité et prix des pièces détachées…), formant au total une note sur 10. À partir du 4 novembre 2022, cet indice est étendu à de nouvelles catégories de produits: les lave-linge à chargement par le dessus, les lave-vaisselle, les nettoyeurs à haute pression et les aspirateurs filaires, sans fil et robots. L'objectif est d'atteindre 60% de taux de réparation des produits électriques et électroniques d'ici cinq ans.