L'essentiel de la semaine : Impôts: pourrez-vous bénéficier d'un remboursement ? Le LEP va rapporter 4,6% et il reste mal connu du grand public, des investisseurs actifs en Bourse en 2022

(Crédits photo : Unsplash - Covene )

Le taux du Livret A passera à 2% le 1er août 2022. L'inflation a encore accéléré en juin 2022, à 5,8% sur un an. Deux situations peuvent donner lieu à un remboursement dans le cadre de l'impôt sur les revenus de 2021. L‘accessibilité aux billets est très bonne pour la quasi-totalité de la population française. Le Livret d'épargne populaire sera rémunéré à 4,6% à partir du 1er août 2022. Plus de 930.000 investisseurs particuliers ont été actifs en Bourse au deuxième trimestre 2022. Le Smic va augmenter pour la quatrième fois en moins d'un an le 1er août 2022.

Sommaire:

Livret A: le gouverneur de la Banque de France propose une augmentation à 2%

Inflation: les prix à la consommation ont augmenté de 5,8% en juin 2022

Impôts 2022: dans quels cas peut-on bénéficier d'un remboursement?

Très bon niveau de l'accessibilité aux billets en France

Livret d'épargne populaire: un taux à 4,6% et une campagne de communication

Bourse: plus de 930.000 investisseurs actifs au deuxième trimestre 2022

Le Smic va de nouveau augmenter le 1er août 2022

Livret A: le gouverneur de la Banque de France propose une augmentation à 2%

Le gouverneur de la Banque de France a proposé de passer le taux du Livret A de 1% à 2%, selon la formule établissant la moyenne entre le taux interbancaire de la zone euro et l'indice des prix à la consommation. Cette hausse interviendra dès le 1er août 2022 et concernera aussi le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) . Elle doit permettre de «soutenir la rémunération des épargnants face à la hausse des prix, tout en préservant le financement du logement social et des autres emplois de l'épargne réglementée, au service de l'économie sociale et solidaire ou du financement de la transition énergétique et de la réduction de l'empreinte climatique», explique la Banque de France.

Inflation: les prix à la consommation ont augmenté de 5,8% en juin 2022

Les prix à la consommation en France ont progressé de 5,8% sur un an en juin 2022, après 5,2% en mai 2022, a indiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), confirmant une première estimation publiée fin juin. Cette augmentation est tirée par la forte hausse des prix de l'énergie (+33,1% sur un an), de l'alimentation (+5,8%) et, dans une moindre mesure, des prix des services (+3,3%). Sur l'ensemble de l'année 2022, l'inflation devrait atteindre 5,5%. La France n‘a pas connu un taux d'inflation supérieur à 5% depuis 1985, après avoir dépassé les 13% en 1980 et 1981.

Impôts 2022: dans quels cas peut-on bénéficier d'un remboursement?

Dans le cadre de la déclaration de revenus de 2021 et du calcul définitif de l'impôt, deux situations peuvent donner lieu à un remboursement, explique l'administration fiscale dans un communiqué. Soit le contribuable a le droit à une restitution de réductions ou de crédits d'impôt concernant des dépenses effectuées en 2021. Soit les prélèvements à la source effectués en 2021 sont supérieurs au montant final de l'impôt sur le revenu. Le remboursement intervient dans la plupart des cas le 21 juillet 2022 ou le 2 août 2022. Il est effectué par virement bancaire, sauf si l'administration fiscale n'a pas connaissance d'un compte bancaire pour le contribuable concerné, auquel cas il est réalisé par chèque.

Très bon niveau de l'accessibilité aux billets en France

Le maillage du territoire en termes d'accessibilité aux billets est très bon, selon un état des lieux de la Banque de France. Plus de 99% de la population métropolitaine réside soit dans une commune équipée d'au moins un automate, soit à moins de quinze minutes en voiture de la commune équipée la plus proche. Fin 2021, on comptait 73.802 points d'accès aux billets, à peine moins (-0,2%) que fin 2020. Malgré la crise sanitaire, le bon approvisionnement des distributeurs de billets a été assuré, permettant à chacun de conserver la liberté de régler ses achats en espèces s'il le souhaite, en particulier pour les populations les plus fragiles ou habitant en milieu rural, souligne la Banque de France.

Livret d'épargne populaire: un taux à 4,6% et une campagne de communication

Le Livret d'épargne populaire (LEP) est pleinement indexé sur l'inflation des six derniers mois. Son taux passera donc de 2,2% à 4,6% le 1er août 2022, ainsi que l'a recommandé la Banque de France. Le gouvernement compte par ailleurs lancer une campagne de communication pour mieux faire connaître ce livret défiscalisé destiné aux personnes dont les revenus sont modestes. Son ouverture est soumise à des conditions de ressources et son montant est plafonné à 7.700 euros (deux livrets au maximum par foyer fiscal ). Malgré un nombre record d'ouvertures entre janvier et mai 2022 (824.000) grâce à la simplification de la procédure, seuls 37% des 18,6 millions de Français éligibles ont un LEP.

Bourse: plus de 930.000 investisseurs actifs au deuxième trimestre 2022

Entre avril et juin 2022, 931.000 particuliers ont acheté ou vendu des actions , selon les statistiques publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce niveau élevé est quasiment équivalent à celui du deuxième trimestre 2021 (934.000) et proche du record du quatrième trimestre 2019 (945.000), au moment de l'introduction en Bourse de la Française des jeux. Quant au nombre de nouveaux investisseurs, il reste élevé (64.000) même s'il l'est moins qu'au premier trimestre 2022 (91.000). Entre 2019 et 2021, un peu plus de 1,1 million de nouveaux investisseurs sont arrivés sur les marchés boursiers , notamment dans le contexte de la crise sanitaire.

Le Smic va de nouveau augmenter le 1er août 2022

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) va augmenter de 2,01% au 1er août 2022 pour atteindre 11,06 euros de l'heure, soit près de 1.680 euros brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires, a indiqué le ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion. Cette augmentation automatique, liée à la progression de l'indice de référence des prix à la consommation pour les ménages les plus modestes, est la quatrième en moins d'un an, après celle d'octobre 2021 (+2,2%), celle de janvier 2022 (+0,9%) et celle de mai 2022 (+2,65%). Il n'y a pas eu autant de revalorisations du Smic en une seule année depuis les années 1980.