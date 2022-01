L'essentiel de la semaine : hausse du taux du Livret A, record de transactions dans l'immobilier en 2021, les sommes reçues à Noël sont-elles imposables ? Culture financière des Français, coût des escroqueries pour les épargnants

(Crédits photo : Rawpixel - )

Une hausse du taux du Livret A sera annoncée en janvier 2022 et sera effective au 1er février 2022. Le nombre de transactions immobilières devrait marquer un nouveau record en 2021. Les sommes reçues en cadeau à Noël ne sont pas imposables si elles sont d'une valeur raisonnable. Les Français sont de plus en plus nombreux à souhaiter investir en actions. Le préjudice global subi par les victimes d'escroqueries financières en France est estimé à environ 500 millions d'euros par an. Les Français sont dotés d'une culture financière correcte selon une enquête de la Banque de France. La suppression des frais d'itinérance des communications mobiles dans l'Union européenne est prolongée jusqu'en 2032.

Le taux du livret A augmentera début 2022

Le taux de rémunération du Livret A augmentera au 1er février 2022, a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. La hausse sera basée sur une proposition de la Banque de France faite à la mi-janvier 2022. D'après François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, le calcul du nouveau taux intégrera l‘inflation des six derniers mois. Actuellement, ce livret d'épargne réglementée rémunère à 0,5% et concentre une grande partie de l'épargne des Français, avec un encours de 343,5 milliards d'euros à fin octobre 2021. Selon l'Observatoire de l'épargne réglementée, les Français détiennent en moyenne 5.500 euros sur leur Livret A.

Immobilier: vers un nombre record de transactions en 2021

Le nombre de transactions immobilières a atteint 1,198 million entre octobre 2020 et octobre 2021, soit une hausse de 14,5% par rapport à 2019, selon les chiffres publiés par les notaires de France. Les ventes pour l'ensemble de l'année 2021 pourraient ainsi dépasser le record historique atteint en 2019 (1,068 million). En 2020, le nombre de transactions avait baissé de 4%, à 1,024 million. Du côté des prix, la hausse devrait atteindre 4,8% pour les appartements à la fin de l'année 2021 et 9,4% pour les maisons, avec une légère différence entre la province (+9,6%) et la région parisienne (+8,4%).

Noël: les sommes reçues en cadeau sont-elles imposables?

Les sommes reçues en cadeau lors d'occasions particulières comme les fêtes de fin d'année, un mariage ou encore une naissance ne sont pas imposables. L'administration fiscale les considère comme des présents d'usage dont la déclaration n'est pas obligatoire. Cependant, la somme doit être d‘une «valeur raisonnable» compte tenu de la personne à qui elle est accordée, de l'occasion considérée et de l'importance du patrimoine et des revenus du donateur. Si ce n'est pas le cas, le cadeau devient un don manuel et doit être déclaré comme tel aux impôts. Cela n'est pas forcément synonyme de paiement de droits puisqu'un parent peut donner jusqu'à 100.000 euros à chacun de ses enfants tous les 15 ans, sans payer de droits.

Les Français de plus en plus ouverts aux actions

Les Français sont de plus en plus nombreux à souhaiter investir en bourse , selon le baromètre 2021 de l‘épargne de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ainsi, 35% des Français déclarent avoir l'intention de placer en actions à plus ou moins long terme, contre 28% en 2019. Chez les moins de 35 ans, cette proportion grimpe à 49% et chez les moins de 25 ans à 58%. L'AMF constate depuis 2019 l'arrivée de nouveaux investisseurs particuliers en bourse. Une tendance confirmée par cette enquête réalisée à l'automne 2021: 14% des personnes détenant des actions déclarent en avoir acheté pour la première fois depuis un an, une proportion montant à 29% chez les 18-24 ans.

Les escroqueries financières coûtent 500 millions d'euros par an aux épargnants

Le préjudice global subi par les victimes d'escroqueries financières en France est évalué à environ 500 millions d'euros par an par le Parquet de Paris. Dans un contexte de taux bas et de crise sanitaire, les épargnants sont confrontés à une recrudescence de ces offres frauduleuses, en hausse de 15% entre 2021 et 2019. Sur la même période, le nombre d'entités frauduleuses identifiées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a bondi de plus de 300%. Les réseaux sociaux et les influenceurs sont devenus un nouveau point d'entrée pour ces arnaques si bien que l'ACPR et l'AMF ont lancé en novembre 2021 une nouvelle campagne de sensibilisation sur le thème: «Ne faites pas sur Internet ou par téléphone ce que vous ne feriez pas dans la vraie vie».

Les Français possèdent une culture financière correcte

La Banque de France a publié les résultats de sa dernière enquête sur la culture financière des Français, auxquels elle donne la note finale de 13/21. Ainsi, 69% des Français jugent leurs connaissances moyennes ou faibles sur les questions financières, une moindre proportion que lors de la précédente enquête menée en 2018 (77%). Une grande partie des Français (83%) règlent leurs factures à temps et 71% surveillent de près leur situation financière. Des marges de progrès sont possibles, juge la Banque de France, 41% des Français ayant le sentiment de ne pas disposer d'informations suffisamment fiables et neutres pour gérer efficacement leur budget .

La gratuité du «roaming» dans l'Union européenne est prolongée de 10 ans

Les États membres de l'Union européenne (UE) et le Parlement européen ont trouvé un accord pour prolonger de dix ans, jusqu‘en 2032, la suppression des frais d'itinérance des communications mobiles dans les pays de l'UE. Effective depuis juin 2017, la gratuité du «roaming» devait initialement s'arrêter en juin 2022. «La reconduite des règles garantira que les personnes puissent téléphoner, envoyer des textos et surfer sur l'internet tout en voyageant dans d'autres pays de l'UE que le leur, sans redouter d'avoir un terrible choc en recevant la facture de leur opérateur», a souligné le Conseil européen dans un communiqué.