L'essentiel de la semaine : hausse des aides à l'achat d'un véhicule peu polluant, moins de collecte pour le livret A, hausse des durées des crédits immobiliers, encadrement des frais du PEA, forte croissance du crowdfunding immobilier, aurez-vous droit à la prime macron en 2021 ?

Le Gouvernement révise à la hausse les montants du bonus écologique, de la prime à la conversion et du bonus vélo pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride. En juin 2021, les Français n'ont épargné que 40 millions d'euros sur leurs livrets A et de développement durable et solidaire. Les crédits immobiliers atteignent leur taux le plus bas (1,06 %) et leur durée la plus longue (237 mois). Les frais d'ouverture, tenue, transfert et transactions des plans d'épargne en actions sont désormais encadrés. Après un ralentissement lié à la pandémie, le crowdfunding immobilier est de nouveau en forte croissance. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est reconduite en 2021. La prime à l'internat est désormais calculée selon l'échelon de la bourse dont bénéficient les collégiens et lycéens.

Sommaire:

Hausse des aides à l'achat d'un véhicule peu polluant ou d'un vélo électrique

Une épargne très faible sur les livrets A et de développement durable et solidaire en juin

Crédits immobiliers: un taux moyen inédit de 1,06 % et une durée en hausse

Encadrement des frais d'ouverture, tenue, transaction et transfert des PEA

Le crowdfunding immobilier retrouve une forte dynamique de croissance

Certains salariés de nouveau éligibles à la prime Macron en 2021

Le montant de la prime à l'internat désormais indexé à l'échelon de la bourse

Hausse des aides à l'achat d'un véhicule peu polluant ou d'un vélo électrique

Le bonus écologique et la prime à la conversion sont renforcés en 2021, annonce le Gouvernement le 27 juillet 2021. Dans le cadre de France Relance, le remplacement d'un vieux véhicule polluant par un Véhicule Utilitaire Léger (VUL) électrique ou hybride rechargeable permet de bénéficier d'un bonus et d'une prime à la conversion. Le cumul des deux dispositifs s'élève désormais à 10 000 euros pour un VUL de moins de 1305 kilos, et grimpe à 14 000 euros pour un VUL de plus de 1760 kilos. La mise au rebut d'une voiture ou camionnette polluante pour l'achat d'un vélo ou vélo-cargo à assistance électrique permet de bénéficier d'une prime à la conversion de 1500 euros maximum grâce à la loi Climat et résilience. Les particuliers, collectivités locales, associations ou professionnels sont enfin éligibles à un bonus vélo de 1000 euros pour l'achat d'un vélo-cargo.

Une épargne très faible sur les livrets A et de développement durable et solidaire en juin

Au mois de juin 2021, les placements des Français décrochent après être restés à un haut niveau depuis le début de l'année 2021. Aucune collecte n'est enregistrée sur le livret A, alors que celle-ci s'élevait à près de 3 milliards d'euros en juin 2020. Les Français ont épargné 40 millions d'euros sur leur Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) en juin 2021. Depuis début 2021, la collecte sur ces deux livrets atteint 20,77 milliards d'euros. L'encours total s'élève lui à 469,1 milliards d'euros à fin juin 2021.

Crédits immobiliers: un taux moyen inédit de 1,06 % et une durée en hausse

Au deuxième trimestre 2021, les taux des crédits immobiliers sont toujours en baisse. Le taux moyen pour les particuliers atteint 1,06 %, un niveau jamais observé d'après l'Observatoire du crédit logement/CSA. Il s'établit à 0,86 % pour une durée d'octroi de 15 ans, 0,99 % pour 20 ans et 1,18 % sur 25 ans. La durée moyenne des prêts poursuit, elle, son ascension: en juin 2021 elle était de 237 mois, un niveau lui aussi inédit. Par rapport à décembre 2020, la durée moyenne s'est accrue de huit mois et le taux moyen a perdu neuf points de base. Les ménages français s'engagent à un coût relatif atteignant en moyenne 4,6 années de revenus.

Encadrement des frais d'ouverture, tenue, transaction et transfert des PEA

Un décret plafonne les frais des Plan d'Épargne en Actions (PEA) et PEA destiné au financement des PME et ETI. Les frais d'ouverture sont désormais limités à 10 euros. Pour la tenue de compte, la garde ou la gestion du contrat, les établissements bancaires ne peuvent facturer au-delà de 0,4 % de la valeur des titres détenus ou celle du rachat du contrat. Les frais de transaction sont plafonnés à 0,5 % du montant de la transaction lorsque celle-ci est réalisée en ligne ; ou à 1,2 % quand elle s'effectue par téléphone ou courrier. Lors du transfert du PEA dans un autre établissement, les frais s'établissent à 15 euros pour les titres non cotés et 50 euros pour les titres non admis aux négociations. L'ensemble des frais ne peut excéder 150 euros par transfert de PEA.

Le crowdfunding immobilier retrouve une forte dynamique de croissance

Fundimmo et HelloCrowdfunding publient le baromètre du crowdfunding immobilier du premier semestre 2021. La collecte s'élève à 408,1 millions d'euros et les remboursements à 115,2 millions d'euros. Ces indicateurs sont en très nette hausse par rapport au premier semestre 2020, alors marqué par un ralentissement lié à la pandémie. Le rendement annuel moyen est en baisse de 0,2 points par rapport au premier semestre 2021 mais conserve une très bonne place sur le marché en atteignant 9,2 %. Le montant moyen par collecte est de 872 074 euros et la durée moyenne de placement est de 20,5 mois. Le financement participatif de l'immobilier permet aux particuliers de prêter de l'argent à des promoteurs: 468 projets ont ainsi été financés au premier semestre 2021, majoritairement résidentiels (76,6 %).

Certains salariés de nouveau éligibles à la prime Macron en 2021

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite prime Macon, est reconduite en 2021. La loi de finances rectificative pour 2021 permet en effet aux employeurs de verser à leurs salariés, intérimaires ou agents publics cette prime exonérée d'impôt, de cotisations et contributions sociales. Elle est réservée aux salariés percevant une rémunération inférieure à trois fois le montant du Smic (4 663,74 euros brut). Son montant est plafonné à 1000 euros, voire 2000 euros dans certains cas (entreprises ayant signé un accord d'intéressement, sociétés de moins de 50 salariés ou pour les travailleurs de deuxième ligne - caissiers, agents d'entretiens, aides à domicile, etc.). Elle peut être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

Le montant de la prime à l'internat désormais indexé à l'échelon de la bourse

Le montant de la prime à l'internat évolue pour l'année scolaire 2021-2022: elle est désormais calculée selon l'échelon de la bourse. Pour un collégien, elle varie de 327 euros pour un boursier échelon 1 à 465 euros pour l'échelon 3. Les lycéens recevront une prime d'un montant de 327 euros en tant que boursiers échelon 1 et jusqu'à 672 euros pour l'échelon 6. La prime à l'internat est attribuée automatiquement aux jeunes boursiers scolarisés en internat dans les collèges, lycées, internats de la réussite ou établissements régionaux d'enseignement adapté. Elle est directement déduite des frais de pension.