L'essentiel de la semaine : envolée tarifaire du gaz, défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire, impact environnemental de l'épargne

La production de crédits à la consommation chute de 6,4 % en juillet 2021 par rapport à son niveau d'avant-crise. Le gaz naturel poursuit sa flambée : les tarifs augmentent de 12,6 % TTC le 1er octobre 2021. Emmanuel Macron annonce une défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire au restaurant. Trois français sur quatre sont concernés par l'impact des placements financiers sur la qualité de l'environnement. Les demandeurs d'emploi peuvent suivre 150 nouvelles formations gratuites depuis leur domicile. Un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France protégera les enfants déshérités par une loi étrangère à partir du 1er novembre 2021. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 prévoit l'inscription automatique des personnes éligibles à la Complémentaire santé solidaire.

Sommaire:

La production des crédits à la consommation chute en juillet 2021

Le gaz poursuit son envolée tarifaire

Les pourboires payés par carte bancaire bientôt défiscalisés et sans charge

Les Français sont attachés à l'impact environnemental de leur épargne

Demandeurs d'emploi: 150 nouvelles formations à distance gratuites et rémunérées

Les enfants déshérités par une loi étrangère vont être protégés par un prélèvement compensatoire

Affiliation automatique à la Complémentaire santé solidaire pour les personnes éligibles

La production des crédits à la consommation chute en juillet 2021

Les établissements spécialisés dans le crédit à la consommation enregistrent une diminution importante de leur activité en juillet 2021. La production est en baisse de -8,4 % par rapport à juillet 2020, et -6,4 % par rapport à juillet 2019. Cette chute fait suite à un bref rebond de l'activité en juin 2021. Elle s'explique en grande partie par l'effondrement de la production des prêts personnels, qui dévisse de -15,5 % par rapport à juillet 2019. Les financements de voitures d'occasion et des prêts à l'amélioration de l'habitat sont, eux, en hausse. Dans son ensemble, la baisse du marché est moins marquée à l'échelle des trois derniers mois: l'activité est en retrait de -1,3 % par rapport à la même période en 2019.

Le gaz poursuit son envolée tarifaire

Le tarif réglementé de vente de gaz naturel augmente de +12,6 % TTC au 1er octobre 2021 par rapport au barème en vigueur au 1er septembre 2021, d'après la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). Dans le détail, la hausse est de +4,5 % HT pour le gaz cuisson, +9,1 % HT pour la cuisson et l'eau chaude et de +14,3 % HT pour le chauffage. D'après la CRE, cette évolution «résulte de la hausse, historique, des prix du gaz sur le marché mondial qui se répercute sur les coûts d'approvisionnement du fournisseur de gaz Engie.» Elle fait suite à plusieurs mois consécutifs d'augmentation des tarifs réglementés. Au 1er octobre 2021, un ménage chauffé au gaz débourse en moyenne 1482 euros par an, soit + 44 % par rapport à janvier 2020.

Les pourboires payés par carte bancaire bientôt défiscalisés et sans charge

Dans les prochains mois, les pourboires payés au restaurant par carte bancaire vont être défiscalisés pour les salariés et sans charge pour les employeurs. Le Président de la République Emmanuel Macron fait cette annonce le 27 septembre 2021 au 20ème Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation à Lyon. La mesure vise à «permettre d'ajouter au pouvoir d'achat [des salariés]» ainsi qu'à «permettre d'attirer plus de jeunes et moins jeunes pour leur dire qu'ils peuvent gagner beaucoup plus que le salaire et le bonus versés» d'après Emmanuel Macron.

Les Français sont attachés à l'impact environnemental de leur épargne

76 % des Français déclarent que l'impact des placements financiers sur la qualité de l'environnement est un sujet important. Seuls 17 % détiennent au moins un placement responsable ou durable. Les placements solidaires, durables, responsables ou encore l'Investissement Socialement Responsable (ISR) ne sont que peu connus: 11 % des Français sont précisément informés sur l'un de ces types de placement. Ces constats sont issus d'un sondage mené par l'institut OpinionWay, qui a interrogé 2 074 personnes représentatives de la population française en juin 2021. Ils sont communiqués par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 septembre 2021.

Demandeurs d'emploi: 150 nouvelles formations à distance gratuites et rémunérées

Pole Emploi propose 150 nouvelles formations à distance, gratuites et rémunérées selon la situation. Elles concernent les demandeurs d'emploi, qui doivent contacter l'organisme de formation via le site internet pole-emploi.fr pour pouvoir s'inscrire. De nombreux secteurs sont couverts: métiers du numérique, de la vente, du bâtiment, de bouche, de l'éducation et du soin, du commerce et de la comptabilité ou encore les langues et la création d'entreprise. La formation se compose de vidéos, serious game, cours en ligne, classes inversées ou mentorat et suivi individualisé. Le demandeur d'emploi réalise un stage en entreprise à l'issue de la formation à distance. Il est accompagné par un responsable pédagogique tout au long de la formation.

Les enfants déshérités par une loi étrangère vont être protégés par un prélèvement compensatoire

Dès le 1er novembre 2021, les successions internationales seront encadrées par un prélèvement compensatoire en vertu de la loi du 24 août 2021. Le prélèvement compensatoire vise à garantir aux héritiers réservataires ou au conjoint (en l'absence de descendants) la récupération de la part obligatoire de leur héritage, même s'ils sont déshérités par une loi étrangère. Celle-ci est constituée des biens ou immeubles de la succession situés en France. Le prélèvement compensatoire ne peut s'appliquer que si le défunt (ou au moins un de ses enfants) est ressortissant ou résident habituel de l'Union européenne au moment du décès. La loi étrangère applicable à la succession ne doit également pas prévoir de dispositions relatives à la réserve héréditaire.

Affiliation automatique à la Complémentaire santé solidaire pour les personnes éligibles

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, dans sa forme actuelle, pourrait simplifier l'accès à la Complémentaire santé solidaire. Il prévoit que les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et du minimum vieillesse (Aspa) soit automatiquement couverts par la Complémentaire santé solidaire. Cette dernière permet une prise en charge complète des frais de santé non remboursés par l'Assurance maladie. Elle inclut également des forfaits pour les aides auditives, lunettes, prothèses dentaires ou encore dispositifs médicaux. Actuellement, les personnes éligibles à la Complémentaire santé solidaire doivent effectuer des démarches pour y adhérer. Elle est gratuite sous conditions de ressources. Pour certains niveaux de revenus, une participation de 8 à 30 euros par mois est demandée, selon l'âge du bénéficiaire.