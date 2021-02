(Crédits photo : Flickr - Brennan Clark )

La collecte du Livret A et du LDDS a doublé en 2020 par rapport à 2019 tandis que celle de l'assurance-vie est enfin repassée dans le vert en décembre 2020 après une année difficile. L'apport personnel moyen pour obtenir un prêt immobilier a fortement augmenté en 2020. Les tarifs de la taxe d'aménagement sont en hausse pour 2021. Dans le cadre d'une succession, une dette et son remboursement doivent être prouvés. Lycéens et étudiants, vous avez jusqu'au 15 mai 2021 pour déposer une demande de bourse ou de logement étudiant pour l'année universitaire 2021-2022. Enfin, les tarifs des courses de taxi applicables pour 2021 entrent en vigueur le 1er février 2021.

Sommaire:

Doublement de la collecte du Livret A et du LDDS en 2020

La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) sur l'ensemble de l'année 2020, marquée par la crise sanitaire et économique, s'est élevée à +35,21 milliards d'euros, selon les données publiées par la Caisse des Dépôts. C'est plus du double de la collecte réalisée par ces deux produits d'épargne défiscalisés en 2019 (+16,55 milliards d'euros). L'encours total à fin décembre 2020 sur ces deux placements se monte ainsi à 448,3 milliards d'euros (326,5 milliards d'euros pour le Livret A et 121,8 milliards d'euros pour le LDDS), soit une hausse de 9,1% par rapport à 2019.

La collecte de l'assurance-vie repasse dans le vert

La collecte nette de l'assurance-vie s'est établie à +550 millions d'euros en décembre 2020, la première collecte nette mensuelle positive depuis le début de la crise sanitaire, d'après les chiffres communiqués par la Fédération française de l'assurance (FFA). «Cette collecte nette positive confirme la tendance des deux derniers mois qui indiquait un retour progressif à l'équilibre, et témoigne de la confiance des Français dans l'assurance vie», estime la FFA. Pour l'ensemble de l'année, la collecte nette reste négative, s'établissant à -6,5 milliards d'euros, alors qu'elle s'était montée à +21,9 milliards d'euros en 2019.

Crédit immobilier: hausse de l'apport personnel moyen en 2020

Même s'il est possible d'obtenir un prêt immobilier sans apport, la tendance est à la hausse de l'apport personnel moyen, selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA. L'apport nécessaire pour obtenir un crédit a en effet augmenté de 10,2% en 2020 alors qu'il avait diminué de 4,9% en 2019, relève cet observatoire dans une étude. Cela est dû à la mise en œuvre des recommandations du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), qui avait resserré les conditions d'octroi des prêts à la fin de l'année 2019. Ce resserrement a particulièrement impacté les ménages modestes, selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA.

Augmentation des tarifs de la taxe d'aménagement en 2021

Les tarifs de la taxe d'aménagement, applicables à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme, sont actualisés au 1er janvier de chaque année. Pour l'année 2021, les montants sont fixés à 870 euros le m2 en Île-de-France (contre 860 euros en 2020) et à 767 euros le m2 hors Île-de-France (contre 759 euros en 2020). Il existe des montants spécifiques pour certains types d'aménagement comme par exemple les piscines (200 euros par m2) ou les panneaux photovoltaïques fixés au sol (10 euros par m2 de surface de panneau).

Succession: une dette et son remboursement doivent être prouvés

Si, lors une succession, il se trouve que le défunt avait prêté de l'argent à un héritier, cette dette est rapportable à la succession, rappelle le site Service-Public.fr citant un arrêt de la Cour de cassation. En effet, un héritier demandant le rapport d'une dette par l'un de ses cohéritiers doit prouver l'existence de cette dette. De même, la preuve du remboursement doit aussi être apportée pour éteindre l'obligation de celui qui s'est endetté envers les autres héritiers. Si l'héritier en question ne peut pas prouver qu'il a remboursé cette dette, elle sera déduite de sa part d'héritage.

Les bourses et logements étudiants doivent être demandés avant le 15 mai 2021

Les demandes de bourse et/ou de logement en résidence universitaire pour la rentrée 2021-2022 doivent être réalisées avant le 15 mai 2021. Pour faire ces demandes, il faut remplir un dossier social étudiant (DSE) sur le site internet messervices.etudiant.gouv.fr. Il est utile d'avoir recours au simulateur de bourse avant de commencer la procédure. Une fois la demande en ligne effectuée, l'étudiant dispose de huit jours pour envoyer par courrier le dossier signé et les pièces justificatives. Pour le cas des étudiants utilisant Parcoursup, il faut d'abord créer un compte sur cette plateforme avant de remplir un DSE.

Taxis: les tarifs applicables au 1er février 2021

Les tarifs des courses de taxi pour cette année, fixés par un arrêté publié au Journal Officiel du 29 décembre 2020, entrent en vigueur au plus tard le 1er février 2021. Le tarif minimum d'une course reste ainsi fixé à 7,30 euros en 2021 pour tous les taxis, parisiens et non parisiens. Il existe un plafonnement des tarifs à 4,18 euros pour la prise en charge, à 1,12 euro par kilomètre parcouru et à 37,46 euros pour le prix horaire concernant la période d'attente (en cas de réservation par le client) ou de marche lente. Pour les taxis parisiens, il y a des suppléments de 4 euros en cas de réservation immédiate et de 7 euros en cas de réservation à l'avance.