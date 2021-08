L'essentiel de la semaine: derniers jours pour utiliser les tickets restaurants 2020, allocation Pass'Sport, hausse des APL, le CPF complété jusqu'à 1000 euros, remboursement des tests Covid-19 des expatriés

(Crédits photo : Edenred - )

Sommaire:

Derniers jours pour utiliser les tickets restaurants 2020

Réception de l'allocation Pass'Sport pour inscrire les enfants à un club sportif

Mise en service d'une rubrique consacrée aux biens immobiliers sur le site des impôts

Les APL augmenteront de 0,42% le 1er octobre 2021

Hausse du tarif des timbres-poste pour les particuliers dès 2022

Le CPF complété jusqu'à 1000 euros pour les formations dans le numérique

Remboursement possible des tests Covid-19 des expatriés en séjour sur le territoire

Derniers jours pour utiliser les tickets restaurants 2020

À partir du 1er septembre 2021, les titres-restaurant de 2020 ne pourront plus être utilisés. Les tickets non utilisés peuvent être échangés gratuitement auprès de l'employeur avant le 15 septembre pour des titres-restaurant 2021. D'ici là, il est possible de régler jusqu'à 38 euros par jour dans les restaurants, établissements de restauration rapide, de self-service ou les brasseries proposant une offre de restauration. Le plafond, inchangé dans les supermarchés, repasse à 19 euros par jour au 1er septembre 2021. Un décret paru au Journal officiel le 2 février 2021 encadre les dérogations temporaires des conditions d'utilisation des titres-restaurant pour répondre aux difficultés économiques des établissements de restauration.

Réception de l'allocation Pass'Sport pour inscrire les enfants à un club sportif

Les familles bénéficiaires reçoivent par courrier une allocation de rentrée sportive au cours de la deuxième quinzaine d'août 2021. La présentation de ce courrier à un club sportif participant au dispositif offre une réduction du coût de la licence ou de l'adhésion pour la saison 2021-2022. Le montant de l'aide, baptisée Pass'Sport, est de 50 euros par enfant de 6 à 18 ans. Cette allocation versée par l'État bénéficie aux familles percevant l'allocation de rentrée scolaire, l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) ou l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Mise en service d'une rubrique consacrée aux biens immobiliers sur le site des impôts

Un nouveau téléservice dédié aux propriétaires fonciers est disponible depuis août 2021 sur le site impots.gouv.fr. Baptisée «Gérer mes biens immobiliers», cette nouvelle rubrique offre une vision nationale des biens bâtis. Leurs caractéristiques sont rappelées: nature du local, dépendances incorporées, surface ou encore nombre de pièces. Ce service est accessible à partir de l'espace sécurisé de tout usager propriétaire, qu'il soit un particulier ou un professionnel. D'ici janvier 2023, il permettra de réaliser de nombreuses opérations: enregistrer les déclarations obligatoires, dématérialiser les déclarations foncières, ou encore déclarer l'occupant des locaux.

Les APL augmenteront de 0,42% le 1er octobre 2021

Les Aides Personnalisées au Logement (APL) vont être revues à la hausse à partir du 1er octobre 2021. Les bénéficiaires profiteront d'une revalorisation de 0,42% du montant de leurs aides. Cette actualisation équivaut à la hausse annuelle des loyers, elle-même indexée sur l'indice de référence des loyers calculé par l'Insee pour le deuxième trimestre 2021. Les APL sont attribuées aux locataires et sous-locataires de logements conventionnés, sous conditions de ressources selon la composition du foyer et le lieu de résidence.

Hausse du tarif des timbres-poste pour les particuliers dès 2022

Le prix des timbres-poste va être revu à la hausse pour les particuliers dès le 1er janvier 2022. L'envoi d'une lettre prioritaire de moins de vingt grammes coutera 1,43 euros au lieu de 1,28 euros. Le tarif d'une lettre verte passera de 1,08 euros à 1,16 euros. Une lettre suivie sera, elle, facturée 1,66 euros. Le montant de l'écopli passera de 1,06 euros à 1,14 euros. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe désormais un plafond tarifaire pour une période de quatre ans.

Le CPF complété jusqu'à 1000 euros pour les formations dans le numérique

Une aide financière complète le Compte Personnel de Formation (CPF) pour la réalisation de formations dans le domaine du numérique (développeur web, technicien en informatique, créateur de site internet...). Pour bénéficier de cet abondement, le titulaire d'un CPF (salarié, demandeur d'emploi, indépendant) doit réaliser une formation dont le coût excède le solde de son CPF. Le reste à payer est alors couvert à 100% dans la limite de 1000 euros par dossier de formation. Depuis le site moncompteformation.gouv.fr, l'aide financière est proposée automatiquement pour les formations éligibles. Elle est mise en place par l'État dans le cadre du plan France Relance, qui vise à moderniser l'économie après la crise liée à la pandémie de Covid-19.

Remboursement possible des tests Covid-19 des expatriés en séjour sur le territoire

Les expatriés français peuvent demander un remboursement de leur test de dépistage du Covid-19 réalisé lors d'un séjour en France. Les tests antigénique ou PCR sont éligibles à une prise en charge totale par l'Assurance maladie. La facture correspondante doit être envoyée soit à la Caisse des Français de l'Étranger (CFE), soit à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) selon l'organisme d'affiliation. Pour les expatriés non-affiliés à l'un de ces organismes, la demande de remboursement peut être déposée sur une plateforme sécurisée dédiée.