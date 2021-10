L'essentiel de la semaine : derniers jours pour les dossiers bourse des collèges, coût du carburant en hausse, revalorisation des pensions retraites inférieure à l'inflation.

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les actifs financiers bruts mondiaux atteignent un niveau historique de 200 000 milliards d'euros en 2020. La date limite pour le dépôt des dossiers de bourse des collèges est fixée au 21 octobre 2021. Le taux moyen des crédits immobiliers s'élève à 1,05 % au troisième trimestre 2021. Les prix du carburant poursuivent leur hausse, le gazole est commercialisé à un prix record. Le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco revalorise les pensions (+1 %) sous le niveau de l'inflation. Le tarif du stationnement longue durée s'élève à 59 euros par mois en moyenne, avec d'importantes disparités entre les grandes villes. Les femmes âgées de 50 à 74 ans peuvent bénéficier d'un dépistage du cancer du sein gratuitement tous les deux ans.

Sommaire:

Niveaux records pour les actifs financiers mondiaux en 2020

Derniers jours pour les dossiers de bourse des collèges

Le taux moyen des crédits immobiliers stabilisé à 1,05 %

Le coût du carburant toujours en hausse, un tarif historique pour le gazole

Les pensions de retraite Agirc-Arrco revalorisées à un niveau inférieur à l'inflation

Stationnement longue durée en ville: un tarif stable de 59 euros par mois en moyenne

Dépistage gratuit du cancer du sein pour les femmes âgées de 50 à 74 ans

Niveaux records pour les actifs financiers mondiaux en 2020

En 2020, les actifs financiers bruts mondiaux ont atteint un niveau inédit de 200 000 milliards d'euros, soit une hausse de + 9,7% par rapport à 2019. L'épargne liquide des ménages pèse le plus dans la balance, les nouveaux flux d'épargne ayant grimpé de 78 % à l'échelle mondiale. Ils s'expliquent par une épargne forcée par les mesures de confinement. Les dépôts bancaires représentent un peu plus de la moitié de cette nouvelle épargne. En France, le patrimoine financier brut des ménages enregistre une croissance de 5,7 %. Dans le même temps, la dette des ménages français augmente, elle, de 5,2 % en 2020. Le constat est dressé par Allianz dans la douzième édition du Global Wealth Report publié le 7 octobre 2021.

Derniers jours pour les dossiers de bourse des collèges

La demande de bourse des collèges peut être déposée jusqu'au 21 octobre 2021. Pour les collèges publics, les ménages éligibles doivent déposer la demande en ligne sur le portail Scolarité-Services. Les collégiens scolarisés dans les établissements privés doivent remettre un formulaire au secrétariat de l'établissement. Les élèves inscrits au centre national d'enseignement à distance ont jusqu'au 31 octobre 2021 pour déposer leur demande. La bourse des collèges est accordée sous conditions de ressources selon le nombre d'enfants à charge. Son montant trimestriel varie de 35 à 153 euros.

Le taux moyen des crédits immobiliers stabilisé à 1,05 %

Au troisième trimestre 2021, les taux des crédits immobiliers restent au plus bas. Le taux moyen s'élève à 1,05 % en septembre 2021. Il varie de 0,87 % pour un emprunt sur 15 ans à 1,16 % pour une durée d'emprunt de 25 ans. En raison de la hausse du prix des logements, la durée moyenne d'emprunt se maintient à un haut niveau: elle est de 233 mois. Ces conditions sont qualifiées «d'exceptionnelles, au meilleur de ce que l'on a connu depuis 70 ans […]» par l'Observatoire Crédit Logement / CSA qui publie ces chiffres. Le nombre de nouveaux prêts accordés amorce un net ralentissement depuis juillet 2021, après un début d'année marqué par une activité en hausse.

Le coût du carburant toujours en hausse, un tarif historique pour le gazole

Les prix des carburants continuent leur progression. En semaine 40, le Super SP95 - E10 est vendu à 1,6073 euros TTC par litre en moyenne, soit une hausse +2,9 centimes d'euros par litre par rapport à la semaine précédente. Le gazole est affiché à un prix record de 1,5354 euros par litre en moyenne, en hausse de +3,8 centimes d'euros par litre par rapport à la semaine précédente. Le tarif du gazole dépasse ainsi celui du précédent pic d'octobre 2018 (1,5221 euros par litre) antérieur à la crise des gilets jaunes. Ces chiffres sont publiés par le ministère de la Transition écologique. Les prix à la pompe affichent une hausse marquée depuis le deuxième semestre 2020. Le gazole enregistre ainsi une augmentation de 31,3 % par rapport à son niveau le plus bas en mai 2020.

Les pensions de retraite Agirc-Arrco revalorisées à un niveau inférieur à l'inflation

Les retraites complémentaires Agirc-Arrco seront revalorisées de 1 % à partir du 1er novembre 2021. La nouvelle valeur de service du point Agirc-Arrco s'établit à 1,2841 euros, contre 1,2714 euros actuellement. Cette augmentation est inférieure (-0,5 point) à l'évolution des prix à la consommation hors tabac estimée pour 2021. La valeur de service du point y est pourtant normalement indexée. Le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco fait ce choix en raison de la situation dégradée des comptes du régime. La retraite complémentaire Agirc-Arrco bénéficie aux salariés du privé. Son montant annuel est égal au nombre de points acquis au cours de la carrière multiplié par la valeur du point.

Stationnement longue durée en ville: un tarif stable de 59 euros par mois en moyenne

Le prix du stationnement longue durée dans 20 grandes villes françaises augmente sensiblement de 1,72 % en 2021: il est de 59 euros par mois en moyenne. «Cette relative stabilité cache en réalité une grande disparité des situations en fonction des villes […]», commente Thibault Chary, co-fondateur de Yespark, la société qui publie ce baromètre annuel. Huit villes enregistrent une forte hausse, comme Angers (+69,3 %), Strasbourg (+68,3 %) et Metz (+27,5%). Les douze autres villes du classement connaissent en revanche une diminution du prix du stationnement longue durée, comme Toulouse (-27,3 %), Montpellier (-24,4 %) et le Mans (-22,1 %). Paris (115 euros/mois), Nice (97 euros/mois) et Metz (88 euros/mois) figurent en haut du classement des villes les plus chères.

Dépistage gratuit du cancer du sein pour les femmes âgées de 50 à 74 ans

Un dispositif de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie permet à certaines femmes de bénéficier d'une mammographie gratuite. Il concerne les femmes âgées de 50 à 74 ans qui ne présentent ni symptômes apparents, ni facteur de risque particulier. Les femmes concernées reçoivent un bon de prise en charge permettant d'effectuer une mammographie de dépistage chez un radiologue agréé. Le dépistage est proposé tous les deux ans. Le mois d'octobre est consacré à une campagne de lutte contre le cancer du sein organisée chaque année par l'association Ruban Rose.