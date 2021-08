L'essentiel de la semaine : date de versement de l'allocation de rentrée scolaire, chiffres de l'assurance-vie, hausse des prix des dépannages sur l'autoroute, mise en garde de l'AMF sur les crypto-actifs, hausse des tarifs du gaz

(Crédits photo : Unsplash - Element5 Digital )

L'allocation de rentrée scolaire sera versée le 17 août 2021, sauf pour les bénéficiaires résidant à Mayotte et la Réunion. L'assurance-vie atteint des niveaux historiques en juin 2021 en engrangeant 13,7 milliards d'euros de cotisations. Les tarifs réglementés de dépannage sur l'autoroute augmentent, passant à 132,7 euros ou jusqu'à 246,12 euros selon l'intervention. Face aux escroqueries, l'autorité des marchés financiers rappelle aux épargnants l'importance de consulter la liste blanche des prestataires de services en actifs numériques. Les tarifs réglementés du gaz naturel augmentent en moyenne de 5,3% en août 2021. 62% des foyers fiscaux régularisent leur impôt sur le revenu face aux différences avec le prélèvement à la source. L'allocation de reconnaissance bénéficiant aux anciens combattants de la guerre d'Algérie augmentera de 0,19% en octobre 2021.

Sommaire:

L'allocation de rentrée scolaire versée les 3 et 17 août 2021

Les familles bénéficiaires résidant à Mayotte et la Réunion ont perçu l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) le 3 août 2021. Pour les autres départements en métropole et d'outre-mer, l'ARS sera versée le mardi 17 août 2021. En 2021, cette aide bénéficie à environ trois millions de familles et est exceptionnellement majorée. Elle varie de 370,31 euros pour un enfant de 6 à 10 ans à 404,28 euros pour les 15-18 ans. Pour en bénéficier, le foyer ne doit pas dépasser un plafond de ressources qui dépend du nombre d'enfants à charge. Il est par exemple de 25 319 euros de ressources en 2019 pour un enfant à charge.

Assurance-vie: des chiffres historiques en juin 2021

Niveaux historiques pour l'assurance-vie: les cotisations du mois de juin 2021 s'élèvent pour la première fois à 13,7 milliards d'euros, menant à un cumul de 77,1 milliards d'euros pour le premier semestre 2021. La collecte nette en assurance-vie s'affiche à +1,4 milliards d'euros, dépassant pour le sixième mois consécutif le milliard d'euros. Les résultats sont aussi historiques du côté des unités de compte (UC): la collecte nette en UC est de +3,4 milliards d'euros pour le mois de juin 2021, pour un cumul de 29,6 milliards d'euros de cotisation pour les UC au premier semestre 2021. «La première partie de l'année marque une évolution du marché de l'assurance-vie, juge Franck Le Vallois, directeur général de la Fédération française de l'assurance. Les épargnants veulent diversifier davantage leur assurance-vie pour en améliorer l'espérance de rendement.»

Les tarifs de dépannage sur l'autoroute augmentent

Un arrêté publié au Journal officiel du 29 juillet 2021 fixe de nouveaux tarifs pour les interventions de dépannage sur autoroutes et routes express des véhicules légers. Peu importe le poids du véhicule, un dépannage sur place coûte désormais 132,7 euros (contre 131,94 euros auparavant). Si un remorquage s'avère nécessaire, son prix s'élève à 132,7 euros pour les véhicules de moins de 1,8 tonnes ; et 164,09 euros pour ceux de 1,8 à 3,5 tonnes. Ces tarifs sont valables du lundi au vendredi de 8h à 18h. En dehors de ces horaires, une majoration de 50% est appliquée. Le coût d'un dépannage sur place passe dans ce cas à 199,05 euros ; et le remorquage à 199,05 euros pour un véhicule de moins de 1,8 tonnes ou 246,12 euros pour un véhicule de 1,8 à 3,5 tonnes. Ces interventions ne peuvent être réalisées que par des professionnels agréés par les pouvoirs publics.

Mise en garde de l'AMF sur les propositions d'investissement en crypto-actifs

L'Autorité des marchés financiers (AMF) attire l'attention des épargnants sur les propositions d'investissement en actifs numériques, ou crypto-actifs. Pour pouvoir proposer des services de conservation de crypto-actifs, les prestataires de services en actifs numériques (PSAN) doivent obligatoirement être enregistrés auprès de l'AMF. Les épargnants peuvent à ce titre consulter la liste blanche des PSAN enregistrés sur le site amf-france.org. Le régulateur tire la sonnette d'alarme: «L'AMF constate que les fausses propositions d'investissement en crypto-actifs faites par des plateformes frauduleuses sont devenues la première thématique d'arnaques remontée à l'AMF par les épargnants [...].» L'escroquerie s'élève en moyenne à plus de 15 000 euros par épargnant.

Nouvelle hausse de 5,3 % des tarifs réglementés du gaz naturel

Après une augmentation de près de 10 % en juillet 2021, les tarifs réglementés du gaz naturel fourni par Engie sont à nouveau revus à la hausse. Depuis le 1er août 2021, le tarif augmente en moyenne de 5,3 % par rapport au barème applicable au 1er juillet 2021. Le prix évolue en fonction du type de contrat souscrit: +1,6% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, +3,3% pour les usages cuisson et eau chaude et +5,5% pour le chauffage. «Dans le prolongement de la tendance observée les mois précédents, cette hausse s'explique par la reprise économique mondiale et par une forte augmentation des prix du gaz sur le marché mondial», explique la Commission de régulation de l'énergie.

Le montant de l'impôt sur le revenu diffère du prélèvement à la source pour 62 % des foyers fiscaux

Plus de la moitié des Français doivent régulariser leur situation suite à la publication des avis d'impôt sur les revenus de 2020. Si 14,4 millions (38%) de foyers fiscaux n'ont rien à faire, 12,7 millions (33,5%) bénéficient automatiquement d'un remboursement lié à un trop-perçu ou à des dons ou dépenses d'emploi à domicile par exemple. 28,5% des foyers fiscaux, soit 10,8 millions, ont un montant à payer. Le bilan de la campagne déclarative 2021 souligne l'usage généralisé des services en ligne: 88 % des foyers fiscaux ont déclaré leurs revenus 2020 en ligne ou de manière automatique.

Hausse de 0,19% de l'allocation de reconnaissance bénéficiant aux harkis

L'allocation de reconnaissance, versée aux anciens combattants de l'armée française durant la guerre d'Algérie et conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, augmentera sensiblement le 1er octobre 2021. Un arrêté en date du 28 juillet 2021 fixe sa valorisation à 0,19% par rapport à 2020. Pour les bénéficiaires ayant opté pour le versement d'une rente annuelle, l'allocation atteint 4195 euros, soit une augmentation de 8 euros. Pour ceux ayant choisi le maintien de l'allocation et le versement d'un capital, elle passe de 3044 euros en 2020 à 3050 euros à partir du 1er octobre 2021.