L'essentiel de la semaine: Crédit immobilier, retraite, pouvoir d'achat, prêts étudiants

Le crédit immobilier commence à se normaliser. La retraite moyenne s'établit à 755 euros par mois. Le niveau d'épargne des ménages reste largement supérieur à celui d'avant la pandémie de la Covid-19. La revalorisation de 4% des pensions, rétroactive au 1er juillet 2022, sera perçue par les retraités début septembre 2022. Les loyers des logements qualifiés de « passoires thermiques » ne pourront plus être augmentés à partir du 24 août 2022. L'État garantit cinq fois plus de prêts étudiants pour la rentrée universitaire 2022. La Banque de France ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine.

Immobilier: le crédit commence à se normaliser

La production de crédits immobiliers commence à se normaliser même si elle reste au-delà des moyennes mensuelles de ces dernières années, selon les dernières données de la Banque de France. En juin 2022, le taux de croissance annuel de l‘encours des crédits immobiliers s'est ainsi maintenu à un niveau élevé (+6,6%), mais la production de nouveaux crédits s'est affichée à la baisse, à 22,7 milliards d'euros, contre 26,8 milliards d'euros en mai 2022. L'estimation avancée pour juillet 2022 prévoit une production mensuelle en légère baisse, à 21,6 milliards d'euros. La part des emprunteurs primo-accédants dans l'accès aux crédits à l'habitat s'établit à 48% à fin mai 2022, précise la Banque de France.

La retraite moyenne est de 755 euros par mois

Le montant moyen de la retraite versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) est de 755 euros par mois, selon le bilan de l'année 2021 dressé par l'Assurance retraite. Ce montant est de 858 euros pour les hommes, tandis qu'il se chiffre à 674 euros pour les femmes, hors régimes complémentaires éventuels. Les retraités disposant d'une carrière complète au régime général perçoivent quant à eux une pension moyenne de 1.096 euros par mois. Pendant l'année 2021, l'Assurance retraite a versé une retraite (personnelle ou de réversion ) à plus de 14,8 millions de retraités et a attribué plus de 863.000 nouvelles retraites. L'âge moyen de départ à la retraite était de 62,9 ans.

L'épargne des ménages se maintient à un niveau élevé

Les flux de placements financiers des ménages se sont établis à 162,5 milliards d'euros sur un an au premier trimestre 2022, d'après les chiffres publiés par la Banque de France. Ce niveau est en légère baisse par rapport au quatrième trimestre 2021 (165,8 milliards d'euros), mais reste largement supérieur à celui d'avant la pandémie de la Covid-19 (108,8 milliards d'euros en 2019). Quant au patrimoine financier brut des ménages, il affiche un recul de 2,6% au premier trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021, à 5.870 milliards d'euros, en raison de la perte de valeur des actifs détenus, notamment sous l'effet du recul des cours boursiers sur cette période (-9,3% pour l'indice CAC 40).

Pouvoir d'achat: la revalorisation des retraites est décalée à septembre

Selon la loi sur le pouvoir d'achat adoptée définitivement le 3 août 2022, les retraites et les prestations sociales sont revalorisées de 4% avec une rétroactivité au 1er juillet 2022. Pour les retraités, la revalorisation devait être perçue en août, mais le sera finalement le 9 septembre 2022. «Le calendrier de l'examen parlementaire de cette loi n'a pas permis à l'Assurance retraite de déployer cette revalorisation sur le paiement de la retraite de juillet versé en août», a expliqué la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). La hausse de 4% concerne la retraite de droit propre, la retraite de réversion, l' allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).

«Passoires thermiques»: loyers bloqués à partir du 24 août 2022

Les loyers des logements qualifiés de «passoires thermiques», dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est classé F ou G, ne pourront plus être augmentés à partir du 24 août 2022. Ce blocage concerne à la fois les nouveaux contrats de location et les contrats en cours, indique le site service-public.fr. Il empêche l'application de l'indexation en fonction de l' indice de référence des loyers et toute hausse faisant suite à des travaux de rénovation, sauf si ces travaux changent le classement du DPE. En ce qui concerne la vente des logements classés F ou G, la réalisation obligatoire d'un audit énergétique, prévue pour entrer en vigueur le 1er septembre 2022, a été reportée au 1er avril 2023.

Étudiants: cinq fois plus de prêts garantis par l'État en 2022

Le dispositif du prêt étudiant garanti par l'État , d'un montant maximum de 20.000 euros, s'adresse aux étudiants de 18 à 28 ans inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France, de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays de l'Espace économique européen. Pour la rentrée universitaire 2022, le nombre de ces prêts est multiplié par cinq dans le cadre du plan France Relance. Ce crédit accessible sans caution personnelle ni condition de ressources doit être demandé d'ici la fin du mois d'août 2022 auprès d'une banque partenaire, rappelle le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

La Banque de France ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine

La Banque de France accueillera des visiteurs au sein de son siège à Paris les 17 et 18 septembre 2022 lors des Journées européennes du patrimoine. La visite se déroulera en deux temps: un premier parcours permettant de découvrir les trois missions de la banque (la stratégie monétaire, la stratégie financière, le service à l'économie et à la société) à travers des sujets d'actualité ( inflation , transition climatique, monnaie numérique…) et un second parcours concernant la découverte de l'histoire et du patrimoine de la Banque de France. Il y aura également des animations autour de l'or . L'entrée est gratuite, mais il est recommandé de se préinscrire sur le site de l'institution.