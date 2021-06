(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les recommandations du Haut conseil de stabilité financière sur les conditions d'octroi des prêts immobiliers vont devenir contraignantes. Les investisseurs particuliers plébiscitent les assemblées générales en ligne. Le nombre de dossiers de surendettement a baissé en 2020, malgré la crise sanitaire et économique. Le service « SOS loyers impayés » de l'Agence nationale pour l'information sur le logement peut être utile en cas de difficultés concernant le paiement d'un loyer. Pour la rentrée universitaire 2021-2022, le plafond du prêt étudiant garanti par l'État passe de 15.000 à 20.000 euros. De plus en plus de sites frauduleux sont identifiés par les superviseurs financiers, notamment grâce à une détection plus efficace et plus rapide. En cas de retard lors d'un voyage en train, il existe des conditions minimales d'indemnisation fixées au niveau de l'Union européenne.

Sommaire:

Fin 2020, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a formulé des recommandations sur les conditions d'octroi des prêts immobiliers, avec notamment le relèvement du taux d'effort maximal à 35% du revenu net de l'emprunteur et la hausse de la durée maximale des crédits à 27 ans dans le neuf. Au cours de l'été 2021, le HCSF «traduira cette recommandation en une norme juridiquement contraignante, après publication d'un bilan de l'application de la recommandation», a-t-il annoncé dans un communiqué. Selon cet organisme, «la production de crédit immobilier reste dynamique tout en reposant sur des bases plus saines.»

Les assemblées générales tenues en distanciel à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19 ont favorisé le bon fonctionnement de la démocratie actionnariale selon 65% des personnes interrogées dans le cadre d'une étude menée par Boursorama, Euronext et Capitalcom. Ces assemblées générales en ligne ont d'ailleurs donné lieu à une forte augmentation du nombre d'actionnaires participants. Ces investisseurs individuels aimeraient toutefois davantage d'interactions lors de ces rendez-vous, 77% des personnes interrogées ayant le sentiment de vivre les assemblées générales comme des «spectateurs passifs».

Le nombre de dossiers de surendettement a baissé de 25% en 2020, à 59.995, malgré la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, selon le rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire (OIB). «L'endiguement du surendettement lors d'une année marquée par une violente crise sanitaire et économique, et une forte croissance de la pauvreté, tient à la rapidité de mise en œuvre, à l'ampleur et à la simultanéité des soutiens apportés aux ménages par les acteurs publics et privés», analyse l'OIB. Pour l'instant, aucun effet de rattrapage n'a été observé: à fin mai 2021, le nombre de dossiers de surendettement déposés reste en recul de près de 17% par rapport à la même période en 2019.

Les personnes rencontrant des difficultés pour payer leur loyer et les bailleurs confrontés à des locataires tardant à payer leur loyer peuvent contacter le service «SOS loyers impayés» mis en place par l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil), rappelle le site Service-Public.fr. Ce numéro vert (0805 16 00 75) permet d'être mis en contact avec des conseillers juridiques au fait des démarches à effectuer et des aides existantes. Il est par exemple possible de saisir le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour bénéficier, sous certaines conditions, d'une aide versée directement au bailleur.

En place depuis 2008, le prêt étudiant garanti par l'État s'adresse aux étudiants de 18 à 28 ans inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France, de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays de l'Espace économique européen. En 2021, dans le cadre du plan France Relance, le plafond de ce crédit passe de 15.000 euros à 20.000 euros. Il est accessible sans caution personnelle ni condition de ressources et doit être demandé entre mai et septembre 2021, dans la perspective de la rentrée universitaire 2021-2022.

En 2020, le pôle commun de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a relevé une augmentation significative du nombre de sites frauduleux, notamment grâce à une détection plus efficace et plus rapide des arnaques en matière de crédits, livrets bancaires, assurances ou encore investissements sur le marché des changes non régulé (Forex). Près de 1.200 noms ont ainsi été ajoutés aux listes noires publiées sur le site Assurance Banque Épargne Info Service (ABEIS), portant à 2.400 le nombre de sites ou d'acteurs frauduleux recensés, soit deux fois plus qu'en 2019.

Dans l'Union européenne, un règlement impose des conditions minimales d'indemnisation pour les voyageurs ferroviaires à hauteur de 25% du prix du billet en cas de retard compris entre 60 et 119 minutes et de 50% du prix du billet en cas de retard de 120 minutes ou plus, rappelle le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. En France, ces conditions sont plus avantageuses avec une indemnisation de 25% du prix d'achat du billet entre 30 minutes et 1h59 de retard à l'arrivée, de 50% entre 2h et 2h59 et de 75% à partir de trois heures, pour les TGV et les trains Intercités.