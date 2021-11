L'essentiel de la semaine : bénéficierez-vous d'une exonération de la taxe d'habitation ? Ralentissement du marché immobilier, nouveau service pour mieux préparer sa retraite

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La production de nouveaux crédits immobiliers est restée à un niveau élevé en septembre 2021 mais pourrait ralentir au cours des prochains mois dans un contexte de resserrement des conditions d'octroi. Tous les contribuables bénéficient au minimum d'une réduction de 30% sur la taxe d'habitation en 2021 et certains en sont totalement exonérés. Un ordre de bourse est annulable ou modifiable jusqu'à son exécution. L'Assurance-retraite a mis en place un nouveau service pour avertir les utilisateurs des différentes échéances lors d'un départ en retraite. La durée de la prestation de compensation du handicap est allongée à 10 ans à partir du 1er janvier 2022. Près d'un million de formations ont été financées en 2020 via le compte personnel de formation (CPF). Un nouveau dispositif pour les jeunes de moins de 26 ans sans formation ni emploi sera mis en place à partir du 1er mars 2022.

Sommaire:

Ralentissement en vue sur le marché du crédit immobilier

Le taux de croissance annuel de l'encours des crédits immobiliers s'est maintenu à un niveau élevé en septembre 2021 (+6,6%, après +6,7% en août), avec une production hors renégociations atteignant 18,2 milliards d'euros, selon les chiffres publiés par la Banque de France. Cependant, l'estimation avancée pour octobre 2021 laisse entrevoir une «décélération progressive», prévient la banque centrale. Les conditions d'octroi des crédits immobiliers vont se resserrer dans les mois à venir avec l‘inscription dans la loi des recommandations du Haut conseil de stabilité financière (HCSF): à partir du 1er janvier 2022, le taux d'effort des emprunteurs sera limité à 35% tandis que la durée du prêt ne devra pas excéder 25 ans.

Taxe d'habitation: qui bénéficie d'une exonération en 2021?

En 2021, les contribuables bénéficient au minimum d'une exonération de 30% sur le montant de leur taxe d'habitation pour leur résidence principale, dont le paiement est dû le 15 ou le 20 novembre. En fonction de leur revenu fiscal de référence (RFR), certains contribuables ont le droit à une réduction supérieure à 30% tandis que d'autres en sont totalement exonérés. Par exemple, les contribuables ayant un RFR inférieur à 27.761 euros pour une part sont entièrement dispensés du paiement de la taxe d'habitation dès 2021. En 2022, l'exonération sera portée à un minimum de 65% pour l'ensemble des contribuables avant la suppression de cet impôt en 2023.

Bourse: un ordre est annulable jusqu'à son exécution

Un ordre de bourse demeure annulable ou modifiable tant qu'il n'a pas été exécuté, comme prévu dans les règles de marché d'Euronext, rappelle le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un billet publié sur son blog. Les établissements teneurs de compte doivent donc vérifier que leurs conditions générales n'indiquent pas le contraire par erreur et les investisseurs doivent pouvoir se saisir de cette possibilité pour éviter de mauvaises surprises, estime le médiateur. Ce dernier est intervenu dans un dossier où un épargnant avait essayé en vain d'annuler un ordre passé avant l'ouverture des marchés, et ce après avoir constaté une hausse des cours.

Retraite: un nouveau service en ligne pour mieux se préparer

L‘Assurance-retraite a mis en place un nouveau service en ligne, intitulé «Mon agenda retraite», permettant de recevoir des informations et des conseils personnalisés pour préparer plus sereinement sa demande de retraite. Une fois inscrits, les utilisateurs recevront par mail ou par SMS des informations à différentes échéances entre cinq ans et six mois avant leur départ en retraite. Il est en effet important de s'y prendre à l'avance car la retraite n'est pas attribuée automatiquement. Il revient à chacun d'en faire la demande six mois avant la date de départ et même neuf mois avant dans le cas d'une retraite anticipée pour carrière longue.

Extension de la durée de la prestation de compensation du handicap

A partir du 1er janvier 2022, la prestation de compensation du handicap (PCH) pourra être attribuée pour une durée maximale de 10 ans, voire sans limitation de durée si le handicap n'est pas susceptible de s'améliorer. La PCH est une aide financière versée par les départements visant à rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie des personnes en situation de handicap. Elle peut financer cinq types d'aide: humaine, technique, animalière (chien guide ou d‘assistance), pour l'aménagement du logement et pour des charges spécifiques. Actuellement, les durées maximales d'attribution varient en fonction du type d'aide.

Compte personnel de formation: près d'un million de formations financées en 2020

En 2020, 984.000 formations ont été financées grâce au compte personnel de formation (CPF), contre 517.000 en 2019, selon les chiffres publiés par la Direction de l‘animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail. Cette forte augmentation s'explique par l'ouverture du parcours d'achat en direct fin 2019. Le dynamisme des achats de formations se confirme en 2021, avec, sur les six premiers mois de l'année, un nombre de dossiers de salariés et de demandeurs d'emploi équivalent à celui de l'ensemble de l'année 2020, souligne de son côté la Caisse des Dépôts, en charge du CPF. Cette dernière alerte régulièrement les utilisateurs des risques d'arnaques liées au CPF, les invitant à ne jamais communiquer leurs identifiants de connexion.

Un nouveau dispositif pour les moins de 26 ans sans formation ni emploi

A partir du 1er mars 2022, les jeunes de moins de 26 ans «durablement sans emploi ni formation» pourront intégrer un nouveau dispositif: le «Contrat d'Engagement Jeune». Proposé par les missions locales ou par Pôle emploi, ce contrat consistera en un programme intensif d‘accompagnement de 15 à 20 heures par semaine, d'une mise en activité systématique et régulière au cours d'une période allant jusqu'à 12 mois et d'une allocation pouvant monter jusqu'à 500 euros par mois. Le «Contrat d'Engagement Jeune» s'inscrit dans la lignée du plan «1 jeune, 1 solution» dont 3 millions de jeunes ont bénéficié depuis son lancement en juillet 2020.