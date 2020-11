(Crédits photo : Adobe Stock - )

Malgré des taux bas, les demandes de crédits immobiliers sont de plus en plus rejetées. Sachez comment obtenir de l'aide pour payer votre loyer ou rembourser votre prêt immobilier. Si vous aviez réservé un voyage à l'étranger, vous ne serez peut-être pas remboursé car le confinement n'est pas en vigueur dans toute l'Europe. Découvrez l'accord passé entre les autorités françaises et danoises pour punir à coup sûr les chauffards. Faites le point sur le changement de régime matrimonial et sa conséquence fiscale en cas de cession de titres de société. Enfin, le délai de deux ans peut aussi bien profiter à un salarié pour obtenir la requalification de son contrat de travail qu'à une banque pour recouvrer les impayés d'un crédit.

Sommaire:

La baisse des taux du crédit immobilier va de pair avec une hausse des refus

Depuis le reconfinement, avec une réduction des taux des emprunts immobiliers de l'ordre de 0,05 % à 0,45 %, les taux pratiqués par la plupart des banques atteignent, en moyenne, 1,05 % sur 15 ans et 1,25 % sur 20 ans. Pour les emprunteurs au profil performant, ces taux peuvent même être moitié moindres. Cependant, après le renforcement des conditions d'obtention des prêts , 15 % des dossiers ont été rejetés rien qu'en septembre et octobre derniers (contre seulement 5,5 % durant toute l'année 2019). En décembre, les professionnels espèrent un assouplissement des recommandations du Haut conseil de stabilité financière, notamment sur la limitation du taux d'endettement à 33 % (1 mensualité de remboursement <= 1/3 des revenus nets), afin de disposer d'une marge de flexibilité plus importante.

Aide exceptionnelle pour payer son loyer ou son prêt immobilier

Comme en juin dernier, les ménages qui subissent des baisses de revenus importantes (au moins 15 %) du fait du reconfinement peuvent bénéficier, sous condition de ressources (<= à 1,5 Smic, soit 1 828, 50 € net/mois), d'une l'aide exceptionnelle pour régler leur loyer ou la mensualité de remboursement de leur prêt immobilier. Cette subvention est accordée par Action logement aux locataires du parc privé, social et intermédiaire, ainsi qu'aux accédants à la propriété. D'un montant de 150 €, l'aide n'est renouvelable qu'une seule fois. Seuls les chômeurs peuvent bénéficier d'un relèvement de plafond à hauteur de 900 € (soit 6 versements de 150 €). Il est possible de déposer sa demande sur le site de l'Action logement ou bien contactez «SOS loyers impayés» au 0 805 16 00 75. Pour un accompagnement personnalisé, gratuit et confidentiel, composez le 09 70 800 800.

Le reconfinement n'est pas forcément un motif valable pour se faire rembourser un voyage à l'étranger

Toute réservation de séjour en Europe n'est pas annulable du fait du reconfinement français. En effet, de nombreux pays européens n'ont pas adopté des mesures sanitaires aussi strictes que celles en vigueur sur le territoire français. En cas de maintien du tourisme dans le pays européen de destination, le voyageur français ne peut pas obtenir le remboursement automatique des sommes versées pour la réservation d'un vol ou des frais déjà engagés pour un hébergement. Toutefois, certains séjours pouvant être remboursés jusqu'à 24 ou 48 H avant l'arrivée, il est toujours judicieux de vérifier les conditions d'annulation et de remboursement. Sinon, il est toujours possible de contacter directement les prestataires pour négocier un report, un avoir, voire un remboursement partiel.

PV auto: les chauffards danois et français ne resteront plus impunis

4 538 infractions routières ont été commises par des automobilistes danois sur les routes françaises en une année, d'octobre 2019 à septembre 2020. Pour prévenir l'impunité des contrevenants étrangers, les autorités françaises et danoises ont conclu un accord d'échange d'informations le 4 novembre dernier. Désormais, les conducteurs danois flashés par les radars français et les automobilistes français ayant commis des excès de vitesse sur les routes danoises recevront un avis de contravention, rédigé dans leur langue, directement à leur domicile. Ils devront donc s'acquitter de l'amende sous peine de poursuites. En matière de délinquance routière, la France applique également des accords d'échanges transfrontaliers d'informations avec le Royaume-Uni, la Suisse et 19 États de l'Union européenne.

Communauté universelle: maintien du sursis ou du report d'imposition de la plus-value

À la suite du changement de régime matrimonial adopté par un couple optant pour la communauté universelle, l'apport de titres à une société n'entraîne pas la fin du différé d'imposition dont il bénéficiait. Le report ou le sursis d'imposition de la plus-value est maintenu car, sous le régime de la communauté universelle, les biens propres de l'un des époux deviennent des biens communs. Ainsi, le transfert de titres sociaux intervenu dans ce cadre ne constitue pas une cession à titre onéreux. Pour l'administration fiscale, il s'agit d'une opération purement intercalaire, à la différence d'une cession, d'un rachat ou d'un remboursement de titres. Par conséquent, les plus-values qui en résultent n'ont pas à être déclarées et ne seront taxables qu'en cas de cession ultérieure.

Le salarié a 2 ans après la fin d'un CDD pour agir en requalification

Le salarié qui veut faire requalifier en CDI les CDD conclus successivement avec son employeur, au motif qu'il occupait un emploi permanent dans l'entreprise, doit agir en justice dans les deux ans après la fin du dernier CDD. Une fois obtenue, la requalification produit ses effets à la date du premier contrat de travail en CDD irrégulier. Si les différents CDD correspondent en réalité à un emploi en CDI, le délai pour agir en justice part logiquement de la date de sa rupture (c'est-à-dire la fin du dernier CDD). Par ailleurs, il est possible de remonter au début de la relation de travail (c'est-à-dire la signature du premier CDD) pour fixer le début du CDI.

Crédit: la banque dispose de 2 ans pour réclamer le solde après le premier impayé

La banque a deux ans pour agir en justice si un crédit soumis au code de la consommation n'est pas remboursé. Elle peut réclamer au débiteur et à la caution le paiement du solde et des intérêts. Si les échéances de remboursement étaient prélevées sur le compte courant du client, le point de départ du délai court à dater de la 1ère échéance impayée. Lorsqu'il existe une autorisation de découvert convenue entre la banque et son client, l'échéance n'est pas considérée comme impayée, même si elle est passée au débit d'un compte dont le solde est débiteur, tant que le plafond de découvert autorisé n'est pas dépassé. Pour être considérée comme non régularisée, il faut qu'elle soit prélevée sur un compte débiteur sans autorisation de découvert ou sur un compte débiteur dont le plafond de découvert a été dépassé pendant 3 mois. Si une banque entame une action plus de 2 ans après le 1er incident de paiement non régularisé, elle perd le droit de recouvrer les sommes dues par le débiteur.