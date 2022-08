L'essentiel de la semaine : augmentation des taux directeurs de la BCE, quelles conséquences pour vous ? Les taux de crédits immo toujours à la hausse, 7,2 millions de passoires énergétiques, fin du timbre rouge

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La collecte nette du Livret A et du LDDS est positive au mois de juin 2022. La Banque centrale européenne (BCE) a augmenté ses taux directeurs pour la première fois depuis 2011. La hausse des taux des crédits immobiliers se poursuit. La « Task Force » nationale de lutte contre les arnaques publie une version actualisée de son guide de prévention. En France, 7,2 millions de logements sont des « passoires énergétiques ». Le Livret jeune affichera un taux supérieur ou égal à 2% à partir du 1er août 2022. Le timbre rouge pour l'envoi d'une lettre prioritaire sera supprimé à compter du 1er janvier 2023.

Sommaire:

Livret A et LDDS: collecte nette positive en juin 2022

BCE: première augmentation des taux d'intérêt directeurs depuis 2011

Immobilier: les taux d'emprunt poursuivent leur hausse

Lutte contre les arnaques: actualisation du guide de prévention

7,2 millions de logements sont des «passoires énergétiques»

Livret jeune: un taux supérieur ou égal à 2% à partir du 1er août 2022

Suppression du timbre rouge à partir du 1er janvier 2023

Livret A et LDDS: collecte nette positive en juin 2022

La collecte nette du Livret A s'est affichée à 1,04 milliard d'euros en juin 2022, alors qu'elle avait stagné au mois de juin 2021, selon les chiffres publiés par la Caisse des dépôts. De son côté, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a engrangé 250 millions d'euros en juin 2022, contre 40 millions au mois de juin 2021. La collecte cumulée sur ces deux produits d'épargne défiscalisée atteint les 19,06 milliards d'euros depuis le début de l'année 2022. Le taux de ces deux livrets passera à 2% le 1er août 2022. Compte tenu de l'évolution de l'inflation (+5,8% en juin 2022) et des taux interbancaires, les deux composantes de la formule de calcul du taux du Livret A, ce dernier devrait poursuivre sa hausse.

BCE: première augmentation des taux d'intérêt directeurs depuis 2011

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé fin juillet 2022 la première hausse de ses trois taux d'intérêt directeurs depuis 2011. Le taux de dépôt passe à 0%, celui de la facilité de refinancement à 0,50% et celui de la facilité de prêt marginal à 0,75%. Ces taux influencent les taux d'intérêt des prêts que les banques commerciales accordent aux ménages et aux entreprises. Leur augmentation vise à apaiser la tension actuelle sur les prix à la consommation . La BCE sort ainsi de l'ère des taux négatifs, commençant la normalisation de sa politique monétaire quelques mois après ses homologues aux États-Unis (Réserve fédérale américaine) et au Royaume-Uni (Banque d'Angleterre).

Immobilier: les taux d'emprunt poursuivent leur hausse

Le taux moyen des crédits immobiliers (hors assurance) s'est établi à 1,40% au deuxième trimestre 2022, contre 1,12% au trimestre précédent, selon le dernier rapport de l'Observatoire Crédit Logement/CSA. Malgré cette hausse, causée notamment par les tensions renforcées sur l'ensemble des marchés financiers depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les taux restent largement inférieurs à l'inflation. Ceci n'était pas arrivé depuis la fin des années 1950, relève cet organisme rattaché aux banques. La probabilité d'un choc sur l' approvisionnement en énergie s'étant considérablement accrue, le taux des crédits pourrait s'afficher à 2,25 % fin 2022, prévoit l'Observatoire.

Lutte contre les arnaques: actualisation du guide de prévention

La «Task Force» nationale de lutte contre les arnaques, créée en avril 2020 par les services de l'État et les autorités de contrôle afin d'optimiser l'action publique dans ce domaine, vient d'actualiser son guide de prévention à destination du grand public et des entreprises. Le document compte désormais 16 fiches détaillant chacune un type d‘escroquerie (usurpation d'identité, vol de coordonnées bancaires , arnaque au compte personnel de formation, etc.) et comment s'en prémunir. La Task Force appelle tout particulièrement à la vigilance lors d'achat ou de souscription à une offre de services sur les réseaux sociaux, ceux-ci devenant des points d'entrées majeurs d'arnaques .

7,2 millions de logements sont des «passoires énergétiques»

L'ensemble du parc immobilier français compterait 7,2 millions de logements qualifiés de «passoires énergétiques», c'est-à-dire étant classés F ou G au diagnostic de performance énergétique , selon une nouvelle estimation de l'Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE). Plus précisément, 17% des résidences principales (5,2 millions), 32% des résidences secondaires (1,2 million) et 27% des logements vacants (0,8 million) seraient des passoires énergétiques. La date de construction du logement, sa taille, sa localisation, le caractère individuel ou collectif de l'habitat et le statut d'occupation figurent parmi les caractéristiques influant sur les performances énergétiques, précise l'ONRE.

Livret jeune: un taux supérieur ou égal à 2% à partir du 1er août 2022

Le taux d‘intérêt du Livret jeune est fixé par les banques, mais il ne peut pas être inférieur à celui du Livret A, dont le taux passera de 1% à 2% le 1er août 2022. À partir de cette date, le taux du Livret jeune sera donc forcément supérieur ou égal à 2%, rappelle le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Ce livret s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans résidant en France. Il nécessite un dépôt minimum de 10 euros et son plafond est de 1.600 euros, auquel peut s'ajouter la capitalisation des intérêts. Un seul Livret jeune est autorisé par personne, mais il est cumulable avec le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) .

Suppression du timbre rouge à partir du 1er janvier 2023

La Poste a annoncé la suppression du timbre rouge, permettant d'envoyer une lettre en un jour, à partir du 1er janvier 2023. Les volumes de courriers urgents ont baissé, ces derniers étant remplacés par les emails, ce qui rend la logistique d'acheminement en 24 heures très coûteuse, a expliqué l'entreprise publique. Un service spécifique pour les envois en un jour remplacera le timbre rouge: la «e-Lettre rouge». Cette offre à 1,49 euro permettra d'envoyer un document numérique à La Poste, chargée de l'imprimer et de le distribuer sous enveloppe en un jour. Elle pourra, par exemple, servir pour des démarches administratives de dernière minute ou des résiliations .