L'essentiel de la semaine: attention à l'inflation ! Hausse des taux sur les crédits immobiliers. Prolongation du bonus écologique. Arnaque aux investissements: consultez la liste noire de l'AMF

La collecte nette en assurance-vie a atteint son plus haut niveau en dix ans sur les cinq premiers mois de l'année 2022. Le taux d'inflation dépasse les 10% dans neuf des dix-neuf pays de la zone euro. Le taux plafond des crédits immobiliers a augmenté de 17 points de base au 1er juillet 2022. Le bonus écologique est prolongé jusqu'à la fin de l'année 2022. Le marché immobilier reste dynamique en Île-de-France. Une période transitoire s'ouvre sur les six derniers mois de l'année 2022 pour les travailleurs frontaliers et transfrontaliers en télétravail. Les superviseurs financiers ont mis à jour leurs listes noires de sites proposant des investissements sur le marché des changes non régulé et sur les crypto-actifs.

Sommaire:

Assurance-vie: la collecte nette au plus haut depuis dix ans

La collecte nette en assurance-vie a atteint 12,4 milliards d‘euros sur les cinq premiers mois de l'année 2022, en hausse de 2,8 milliards d'euros par rapport à la même période en 2021 et au plus haut depuis dix ans, selon les données publiées par la fédération France Assureurs. Les cotisations atteignent également des niveaux inégalés depuis dix ans: 65,6 milliards d'euros depuis le début de l'année 2022. Quant à la part des cotisations placées sur les unités de compte , elle se stabilise depuis plusieurs mois autour de 40%. L'encours des contrats d'assurance-vie a atteint 1.847 milliards d'euros à fin mai 2022, en croissance de 0,6% sur un an.

L'inflation s'approche des 10% dans la zone euro

Les prix à la consommation ont augmenté de 8,6% sur un an au mois de juin 2022 dans la zone euro, contre 8,1% en mai 2022, selon les données de l'Office statistique de l'Union européenne, Eurostat. L' inflation dépasse désormais les 10% dans neuf des dix-neuf pays de la zone euro. En France, où l'inflation s'est établie à 5,2% sur un an en mai 2022, le gouvernement prévoit plusieurs mesures dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Notamment un dispositif pour limiter la hausse des loyers à moins de 3,5% et une indemnité pour aider les personnes obligées d'utiliser une voiture pour se rendre sur leur lieu de travail à faire face à l'augmentation des prix des carburants.

Crédit immobilier: hausse du taux plafond de 17 points de base

Au 1er juillet 2022, le taux d'usure , c'est-à-dire le taux maximum auquel il est possible d'accorder un prêt, a augmenté de 17 points de base pour les crédits immobiliers d'une durée de vingt ans et plus (de 2,40% à 2,57%), ainsi que pour les prêts immobiliers de moins de vingt ans (de 2,43% à 2,60%). Il n'y avait pas eu de telle variation depuis le deuxième trimestre 2017, période où les taux étaient en baisse. Dans un contexte de forte inflation et de remontée des taux directeurs des banques centrales, cette hausse du taux d'usure devrait stimuler le marché du crédit immobilier. Le taux de croissance de la production de prêts immobiliers est déjà élevé, à 6,8% en rythme annuel en avril 2022.

Le bonus écologique est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022

Le barème d'aide à l'achat d'un véhicule électrique, devant originellement être modifié le 30 juin 2022, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022, a annoncé le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Lemaire. Le bonus écologique est donc maintenu à 6.000 euros pour une voiture électrique dont le prix est inférieur ou égal à 47.000 euros. Le bonus de 1.000 euros pour les véhicules hybrides rechargeables dont le prix est au maximum de 50.000 euros est lui aussi prolongé jusqu'à la fin de l'année 2022. À compter du 1er janvier 2023, le barème sera abaissé de 1.000 euros et les véhicules hybrides rechargeables seront exclus du dispositif.

Île-de-France: un marché immobilier toujours dynamique

Le marché immobilier en Île-de-France reste toujours très dynamique, avec une hausse de 3% des ventes de logements anciens de février à avril 2022 par rapport à la même période en 2021, selon la dernière note de conjoncture immobilière des Notaires du Grand Paris. Du côté des prix, ils ont augmenté de 2,6% en avril 2022 sur un an, avec une forte hausse pour les maisons (+6,3% en un an) et un tassement pour les appartements (+0,8%). Ces derniers sont tirés à la baisse par l'érosion des valeurs dans la capitale, soulignent les notaires. À Paris, le prix moyen au mètre carré des appartements anciens est ainsi en baisse de 1,2% sur un an, à 10.500 euros en avril 2022.

Sécurité sociale: période transitoire pour les travailleurs frontaliers et transfrontaliers

L'application flexible des règles européennes en matière de sécurité sociale en cas de télétravail pour les travailleurs frontaliers et transfrontaliers est prolongée jusqu‘au 31 décembre 2022, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Ces flexibilités ne sont plus justifiées par la situation sanitaire, mais il apparaît nécessaire de prévoir une période transitoire, notamment pour préparer une éventuelle évolution de ces règles, est-il précisé. Dans le cadre de la crise sanitaire, les États membres de l'Union européenne avaient mis en place ces mesures de flexibilité afin d'éviter un changement de législation applicable en matière de couverture sociale .

Investissement: actualisation des listes noires des superviseurs

L'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour leurs listes noires de sites proposant, sans y être autorisées, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs . Depuis le début de l'année 2022, 28 sites non autorisés ont été ajoutés dans la catégorie Forex et 1 dans la catégorie des produits dérivés sur crypto-actifs. Les listes noires sont régulièrement mises à jour mais ne sont jamais exhaustives, préviennent les superviseurs, appelant les épargnants à la vigilance. Au cours des deux dernières années, les Français victimes de ces arnaques ont perdu près de 1 milliard d‘euros.