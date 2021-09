L'essentiel de la semaine : attention à l'audit énergétique pour vendre une passoire thermique, valorisation des salaires des enseignants, nouveau service pour déclarer les dons manuels, assurance scolaire et activités facultatives

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La loi Climat et résilience impose de fournir un audit énergétique aux potentiels acheteurs d'une « passoire thermique » dès 2022. La consommation des ménages en biens chute de 2,2 % en juillet 2021. Le ministre de l'Éducation Nationale annonce une revalorisation de 29 à 57 euros du salaire des enseignants en 2022. Les dons manuels peuvent désormais être déclarés - et payés le cas échéant - par les donataires depuis le site des impôts. Le suivi d'activités scolaires facultatives impose de souscrire à une assurance scolaire pour son enfant. Les modalités de calcul de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour les fonctionnaires sont précisées pour l'année 2021. Avant l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, les étudiants redevables doivent s'acquitter de la contribution vie étudiante et de campus.

Sommaire:

Audit énergétique exigé pour vendre un logement «passoire thermique» dès 2022

Nette diminution de la consommation en biens en juillet 2021

Le salaire des enseignants valorisé jusqu'à 57 euros net en 2022

Nouveau service pour déclarer les dons manuels et payer les droits éventuels

L'assurance scolaire exigée pour toute activité scolaire facultative

Prolongation de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour les fonctionnaires

La CVEC demandée pour l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur

Audit énergétique exigé pour vendre un logement «passoire thermique» dès 2022

Au 1er janvier 2022, les propriétaires cédant une maison ou un immeuble peu performant énergétiquement (classés F ou G au diagnostic de performance énergétique) devront fournir un audit énergétique aux potentiels acheteurs. Cette obligation est prévue dans la loi dite Climat et résilience, publiée au Journal officiel le 24 août 2021. Elle précise que «l'audit énergétique formule des propositions de travaux, [...] mentionne [leur] impact théorique sur la facture d'énergie [...] et fournit des ordres de grandeur des coûts associés.» L'Agence de la transition écologique énonce qu'un audit fournit notamment une analyse du système constructif, une connaissance fine du bâti, une hiérarchisation des travaux ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre. L'obligation sera élargie aux logements classés E en 2025, et à ceux classés D en 2034.

Nette diminution de la consommation en biens en juillet 2021

La consommation des ménages en biens chute «nettement» au mois de juillet 2021, indique l'Insee le 31 août 2021. La baisse est de 2,2 % en volume par rapport au mois de juin 2021, alors en légère hausse par rapport à mai 2021. L'Insee explique cette chute par un «repli des achats de biens fabriqués (-2,7 %) ainsi [qu'un] recul de la consommation alimentaire (-2,9 %).» Les dépenses en habillement (-7,9 %) et en matériel de transport (-2,5 %) sont en effet en net recul en juillet 2021. La consommation d'énergie, elle, repart à la hausse (+1,0 %), portée notamment par une augmentation de la consommation de carburant (+1,5 %).

Le salaire des enseignants valorisé jusqu'à 57 euros net en 2022

Les professeurs du primaire et du secondaire vont bénéficier d'une augmentation de salaire en 2022, selon plusieurs syndicats enseignants cités par l'Agence France presse. Une prime de 29 euros net mensuels sera versée aux enseignants ayant 14 à 22 années d'ancienneté, et jusqu'à 57 euros net pour les titulaires ayant une à deux années d'ancienneté. Cette augmentation représente une enveloppe totale de 245 millions d'euros pour le budget 2022 et concernera 58 % des enseignants. L'annonce a été faite par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, aux syndicats enseignants le 25 août 2021. Elle fait suite à une revalorisation des salaires en 2021 grâce à une enveloppe de 400 millions d'euros dans le cadre du Grenelle de l'éducation.

Nouveau service pour déclarer les dons manuels et payer les droits éventuels

Les dons manuels peuvent désormais être déclarés par le donataire depuis son compte personnel sur le site impots.gouv.fr. Ils doivent l'être impérativement dans le mois qui suit la date du don pour que l'exonération fiscale prévue s'applique (un abattement de 31 865 euros ou 100 000 euros selon la nature du don). Les éventuels droits à payer peuvent être réglés en ligne depuis septembre 2021. Les dons manuels désignent le transfert d'argent de main en main, sans que l'acte ne soit enregistré par un notaire. Non déclarés, ils échappent au paiement des éventuels droits de donation qui peuvent par la suite être réclamés au donataire lors de l'achat d'un bien immobilier par exemple.

L'assurance scolaire exigée pour toute activité scolaire facultative

La question du choix d'une assurance scolaire pour les enfants se pose avec la rentrée. Pour les activités scolaires obligatoires, l'assurance scolaire est facultative dans les établissements publics. Il est en revanche obligatoire de souscrire à une assurance scolaire si l'enfant participe à toute activité scolaire facultative: sorties, classes découverte, étude surveillée mais aussi la cantine. Elle couvre à minima la responsabilité civile et la garantie accidents corporels lors des activités scolaires et sur le trajet domicile-école. Les activités périscolaires peuvent aussi être intégrées à certains contrats. Les établissements scolaires privés fixent, eux, leurs propres règles d'assurance.

Prolongation de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour les fonctionnaires

L'Indemnité Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA), bénéficiant aux fonctionnaires, est prolongée en 2021 selon des modalités définies dans un arrêté paru au Journal Officiel en août 2021. Elle est versée automatiquement en fin d'année aux ayants droit. Elle bénéficie aux fonctionnaires dont l'évolution du traitement brut est inférieure à celle de l'indice des prix à la consommation. La période de référence retenue est du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020, pour laquelle le taux d'inflation est de +3,78 %. Par exemple, pour un agent à temps complet ayant l'indice majoré 514 pour la période concernée, le GIPA sera de 824,72 euros. Cette garantie vise à compenser une perte de pouvoir d'achat.

La CVEC demandée pour l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur

Avant la rentrée, les étudiants doivent s'acquitter de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC). Son montant s'élève à 92 euros, et la taxe peut être payée sur la plateforme dédiée cvec.etudiant.gouv.fr. La présentation d'une attestation de paiement est obligatoire pour s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur. Certains étudiants sont exonérés et peuvent directement récupérer leur attestation sur la plateforme numérique: étudiants boursiers, réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou enregistrés en qualité de demandeurs d'asile. Les personnes inscrites en lycée, en formation continue ou en échange international en France ne doivent pas fournir d'attestation. La CVEC permet de développer l'accès au soin, l'accompagnement social ou encore développer l'art ou la pratique sportive sur les campus universitaires.