L'électricité plus chère de 15% en France

Un compteur électrique Linky en novembre 2017 à Saint-Symphorien, dans l'ouest de la France ( AFP / DAMIEN MEYER )

"Trop cher" pour les ménages modestes, un moindre mal pour le gouvernement grâce au bouclier tarifaire: le tarif de l'électricité augmente mercredi de 15% en France pour plus de 20 millions de foyers, un mois après une hausse similaire du tarif du gaz.

A partir de 2021, et surtout après l'invasion russe en Ukraine, les cours de l'énergie ont atteint des niveaux jamais vus dans l'histoire moderne en Europe. De nombreux États ont subventionné les prix aux particuliers pour leur éviter des factures chocs, la France tranchant pour une augmentation limitée à 15% cette année, jusqu'au 30 juin au moins.

Dans l'arrière-pays varois, Jeanne, 76 ans, a décidé de ne plus allumer son chauffage d'appoint électrique: "C'est trop cher. J'ai peur d'avoir une mauvaise surprise sur ma facture en fin d'année".

Cette retraitée, propriétaire, qui touche le minimum vieillesse, n'allume sa pompe à chaleur que deux jours par semaine, "pour chasser l'humidité de la maison" et empile les pulls "pour tenir le coup".

Une hausse de 15% des tarifs réglementés, "ça reste un bouclier", a fait valoir la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) Emmanuelle Wargon fin décembre.

Sans le bouclier tarifaire financé par l'État, l'électricité aurait dû augmenter de 99,22% TTC, selon le barème rendu public en janvier par la CRE et fixé en fonction des coûts de fourniture de l'électricité sur les marchés de gros.

Mercredi, la hausse concernera dans l'Hexagone 20,54 millions de foyers et 1,45 million de petits professionnels, ainsi que la Corse et l'Outre-mer.

Parmi eux, Catherine Richard, près de Verdun, a décidé de passer le tarif d'une nuit dans son gîte de 120 à 170 euros jusqu'à la fin de l'hiver: "On préfère n'avoir personne plutôt que de remplir la cuve à fioul", a-t-elle dit à l'AFP.

"Les nouveaux prix seront répercutés sur la facture chaque mois", précise EDF à l'AFP. Pour les clients qui ne veulent pas modifier leurs mensualités, une régularisation en fin d'année sera appliquée.

"Parce que la part des dépenses de transport et de logement est un peu plus élevée dans leur panier de consommation, les ménages avec les revenus les plus bas subissent plus fortement la hausse des prix de l’énergie", a souligné à plusieurs reprises l'Insee.

Les tarifs de l'électricité étaient gelés en France depuis le 1er février 2022, date à laquelle ils avaient augmenté de 4%, en vertu du "bouclier tarifaire" annoncé en octobre 2021 par le gouvernement d'alors. Au total, ce tarif a donc augmenté de 19,6% depuis 2021.

La subvention publique, pour le gaz et l'électricité, coûtera 46 milliards d'euros à l'Etat en 2023, selon Bercy mardi.