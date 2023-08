Le Gouvernement a annoncé que les tarifs réglementés de vente de l’électricité allaient augmenter de 10 % à compter du 1er août.

L’électricité augmente de 10 % le 1er août-iStock-weerapatkiatdumrong

Tarifs de l’électricité : une nouvelle hausse

Le Gouvernement a annoncé il y a quelques jours que le tarif régulé de l’électricité allait augmenter de 10 % à partir du 1er août. C’est une mauvaise nouvelle pour de nombreux Français et la preuve que l’on sort progressivement du bouclier tarifaire. Le 17 juillet dernier, le Gouvernement a saisi le Conseil supérieur de l’énergie afin de le consulter au sujet d’une hausse des prix de l’électricité à compter du 1er août. Toutefois, comme le précisent Les Échos, la consultation du Conseil supérieur de l’énergie n’est qu’une démarche formelle. La hausse va donc avoir bel et bien lieu.

L’UFC-Que Choisir dénonce cette augmentation

L’annonce de cette augmentation de 10 % a fait réagir. L’UFC-Que Choisir a pour sa part publié un article dans lequel elle dénonce l’adoption de cette hausse, indiquant qu’elle est en totale contradiction avec ce qu’avait affirmé le Gouvernement lors de la mise en place du bouclier tarifaire. Dans un billet publié le 14 septembre 2022 par ce dernier, il est indiqué que l’augmentation des prix de l’électricité, mais également du gaz, sera limitée à 15 % en 2023. Or, comme le précise l’association, les ménages français ont déjà dû faire face à une augmentation de 15 % en février dernier, une information facilement vérifiable puisqu’il suffit de se rendre sur le site d’EDF où un article publié le 16 février 2022 et mis à jour le 21 juin 2023 évoque le sujet. « Ce bouclier, reconduit en 2023, permet de contenir la hausse des prix de l’électricité à 15 % TTC en moyenne au 1er février 2023. » Au total, la hausse pour 2023 est donc de 26,5 % (depuis 2021, la hausse est de 31 %), ce qui représente en moyenne 425 € de dépenses supplémentaires pour les ménages. Cela peut être bien plus, notamment pour les personnes vivant dans des logements mal isolés ou chauffés avec des appareils énergivores, anciens et peu performants. L’UFC-Que Choisir précise ainsi que, pour certaines personnes, les dépenses supplémentaires pourraient dépasser les 1 000 €, une somme plus que conséquente.

Emmanuel Macron défend la mesure du Gouvernement

Lors d’un entretien accordé aux chaînes TF1 et France 2, le président de la République a reconnu que cette hausse n’est pas une bonne nouvelle pour les Français rencontrant déjà des difficultés financières. Il a néanmoins défendu la mesure, estimant que l’augmentation était « proportionnée ». Il a en outre déclaré que si on compare la hausse des tarifs en France avec celle appliquée dans d’autres pays européens, nous ne sommes, en quelque sorte, pas les plus à plaindre. De plus, le chef de l’État a promis de continuer à accompagner les foyers français les plus modestes pour les aider à faire face aux hausses de prix. Note : le bouclier tarifaire prendra fin en 2024. Entre 2021 et 2023, son coût a été évalué par le Gouvernement à 110 milliards d’euros.