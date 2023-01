L'assurance-vie retrouve des couleurs en novembre

Les dépôts sur l'assurance-vie ont excédé les sorties en novembre, à hauteur de 1,4 milliard d'euros, après plusieurs mois de désaffection, selon les chiffres publiés mercredi par la fédération France Assureurs.

L'ensemble des cotisations, c'est-à-dire les sommes versées sur les contrats, a totalisé 12,4 milliards d'euros, "soit un niveau jamais observé pour un mois de novembre", souligne France Assureurs, tandis que les prestations (qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès) se sont élevées à 10,9 milliards: c'est 900 millions de plus qu'en novembre 2021.

Depuis l'été, marqué notamment par le doublement du taux du Livret A à 2%, l'assurance-vie alterne les mois de collecte nette négative, comme en août ou octobre, ou faiblement positive.

Depuis le début de l'année, l'assurance-vie a engrangé 13,7 milliards d'euros, soit 6,2 milliards de moins qu'en 2021, sur la même période.

Les fonds en euros, dont le capital est garanti, continuent cependant de souffrir de la désaffection des épargnants, avec des sorties qui ont excédé les sorties en novembre, à hauteur de 300 millions d'euros.

Entre janvier et novembre 2022, les fonds en euros ont subi une véritable hémorragie avec une décollecte de plus de 17 milliards d'euros, trois fois plus que l'an dernier à la même période.

"En prenant en compte l'inflation, le rendement réel des fonds euros est en territoire négatif (plus de 3 points en moyenne). Cette situation sans précédent dans l'assurance-vie explique tout à la fois le recul de la collecte par rapport aux années d'avant Covid et la montée en puissance des unités de compte, montée en puissance incitée, par ailleurs, par les assureurs", a souligné dans une note Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.

Les assurances-vie en unités de compte (UC), potentiellement plus rémunératrices, mais également plus risquées, ont enregistré une collecte nette d'environ 30 milliards d'euros depuis janvier, un record.

A fin novembre, l'encours total de l'assurance-vie s'établissait à 1.856 milliards d'euros, contre 1.876 milliards à fin décembre 2021.