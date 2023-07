L'assurance vie reprend des couleurs au mois de juin

Les épargnants ont déposé 1,7 milliard d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur leurs contrats d'assurance vie au mois de juin, a annoncé jeudi France Assureurs, de quoi redonner des couleurs à ce produit malmené depuis le début de l'année.

"L'assurance vie continue de se développer", a souligné le directeur général de la fédération professionnelle Franck Le Vallois, à l'occasion d'une conférence de presse.

Le mois de juin est le meilleur depuis le début de l'année pour le premier produit d'épargne en valeur des Français, dont l'encours se situait fin juin au niveau record de 1.911 milliards d'euros.

Dans le détail, le mois dernier a enregistré un niveau mensuel de cotisations (sommes versées sur les contrats) record, à 15,6 milliards d'euros, en raison notamment d'un effet de rattrapage après un mois de mai atone.

En face, les prestations (qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès) augmentent aussi sur un an, à 13,9 milliards d'euros, mais dans une proportion moindre.

La fédération y voit l'impact de la hausse du coût de la vie et la nécessité d'augmenter l'apport pour les projets immobiliers, de quoi encourager les ménages à puiser dans leur épargne.

Le bilan est moins positif à l'échelle du semestre. L'assurance vie affiche une collecte nette de 4,1 milliards d'euros, près de trois fois moins qu'au premier semestre 2022.

Or dans le même temps les produits concurrents ont fait le plein: le Livret A s'est étoffé de près de 26 milliards d'euros, six fois plus, quand le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a gonflé de 8,7 milliards d'euros, plus de deux fois plus.

Et pour cause: même maintenu à 3% sur les 18 prochains mois, leurs rendements restent près de deux fois plus intéressants que la moyenne des fonds euros l'an dernier, prélèvements sociaux pris en compte mais hors fiscalité, selon les calculs du fondateur du cabinet Facts & Figures Cyrille Chartier-Kastler.

Le solde net de l'assurance vie cache par ailleurs une réalité contrastée entre les deux types de supports de l'assurance vie.

Les fonds euros, qui proposent une garantie en capital, continuent leur lente hémorragie amorcée fin 2019 avec un solde net en baisse 15,5 milliards d'euros depuis janvier.

Les placements en unités de compte (UC), potentiellement plus rémunérateurs mais également plus risqués pour les épargnants, se sont à l'inverse étoffés de 19,5 milliards d'euros.