L'assurance vie de nouveau à la peine en août

Les épargnants ont une nouvelle fois dégarni leurs assurances vie au mois d'août, selon les chiffres publiés vendredi par France Assureurs, en raison d'un effet de saisonnalité et de la concurrence d'autres produits d'épargne comme le Livret A.

Les retraits ont dépassé les dépôts de 1,7 milliard d'euros le mois dernier.

Le mois d'août est traditionnellement un "petit mois d'activité" du fait des congés estivaux, a commenté lors d'une conférence de presse Franck Le Vallois, directeur général de la fédération professionnelle France Assureurs.

L'an dernier, les montants décaissés avaient déjà excédé les dépôts en août mais dans une proportion moindre, de 0,7 milliard d'euros.

L'assurance vie souffre aussi de la concurrence du Livret A, qui à 3% propose un rendement près de deux fois plus intéressant que la moyenne des fonds euros l'an dernier, prélèvements sociaux pris en compte mais hors fiscalité, selon les calculs du fondateur du cabinet Facts & Figures Cyrille Chartier-Kastler.

Le Livret A s'est en effet étoffé en août de 2,27 milliards d'euros.

Les banques mettent également de plus en plus en avant les comptes à termes, des produits d'épargne concurrents qui offrent un taux d'intérêt élevé à condition que les sommes déposées soient bloquées pendant un certain temps.

Dans le détail, l'assurance vie a enregistré le mois dernier un niveau de cotisations (sommes versées sur les contrats) de 8,3 milliards d'euros (-4% sur un an) et des prestations (qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès) de 10 milliards d'euros (+7%).

La disparité est toujours forte entre les fonds euros, des placements au capital garanti et dont le taux est fixé une fois l'an, et les placements en unités de compte (UC), potentiellement plus rémunérateurs mais également plus risqués.

Dans le détail, les retraits ont dépassé les dépôts de 2,5 milliards d'euros sur les fonds euros. A l'inverse, les UC ont gonflé de 0,8 milliard d'euros le mois dernier, mais cela constitue un niveau bas plus vu depuis décembre 2019.

L'assurance vie est le premier produit d'épargne en valeur des Français, avec un encours se situant fin juin au niveau record de 1.907 milliards d'euros, principalement en fonds euros.

Quelque 18 millions de personnes disposent d'une assurance vie, soit un capital moyen de plus de 100.000 euros par souscripteur, souvent investi dans plusieurs contrats.