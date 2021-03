L'assurance française très pénalisée par le marché des professionnels en 2020

L'assurance française a connu en 2020 une année contrastée, avec une activité en hausse auprès des particuliers, mais très pénalisée dans d'autres métiers, comme le marché des professionnels et la prévoyance, en raison du Covid-19, selon un bilan dévoilé mercredi.

Au total, pour les branches directement affectées par la crise sanitaire (auto, professionnels/entreprises, santé, prévoyance), les indemnisations de sinistres ont augmenté de 2,9 milliards d'euros sur l'année, a fait savoir la Fédération française de l'assurance dans un communiqué.

Dans le détail, en assurance dommage et responsabilité civile, les primes ont atteint l'an passé 59,2 milliards d'euros, en progression de 1,2% par rapport à 2019, mais ce résultat masque de fortes disparités en fonction des métiers.

En automobile, l'activité a ainsi progressé d'environ 1% et l'assurance dommage pour les particuliers de plus de 3%. En revanche, l'assurance dommage pour les professionnels a reculé, de 1%, de même que l'assurance responsabilité civile (-2,2%) et la construction (-0,1%).

Sur les plans des indemnisations, le secteur a dû faire face à 12 millions de sinistres l'an passé en assurance dommage. Les prestations ont ainsi progressé de 2,1%, à 42,9 milliards d'euros.

"Sur l'assurance des professionnels/entreprises, la forte augmentation des sinistres est due en grande partie aux pertes d'exploitation et aux contrats annulation", a précisé la fédération.

L'année 2020 confirme en outre "la hausse constante des dommages causés par les sinistres climatiques observée depuis plusieurs années", dont le coût est estimé à 3,1 milliards d'euros, ajoute-t-elle.

En assurances maladie et en couvertures accidents corporels, l'activité a progressé de 1,2%, à un peu plus de 25 milliards d'euros, là où les indemnisations ont crû de plus de 4% à 19,8 milliards d'euros.

En assurance vie, le secteur a connu une année 2020 "atypique", marquée par une décollecte nette de 6,5 milliards d'euros, du jamais vu.

Ce mouvement a toutefois essentiellement pénalisé les contrats en "euros, c'est-à-dire des placements peu risqués, mais aussi faiblement rémunérateurs dans le contexte actuel de taux très bas, voire négatifs.

En revanche, la collecte nette en unités de compte, plus risquées, mais potentiellement plus rémunératrices, "a augmenté, atteignant 18,3 milliards d'euros, marquant l'orientation croissante des Français vers une diversification de leur épargne pour améliorer leur espérance de rendement", se félicite le lobby du secteur.