L'artisanat du bâtiment met en garde contre une hausse des prix

Les professionnels de l'artisanat du bâtiment ont mis en garde mardi contre une possible aggravation des pénurie et hausse des prix des matériaux constatées au premier trimestre, marqué par un redémarrage de l'activité après un début d'année catastrophique il y a un an.

"Des difficultés d'approvisionnement en matériaux et matériels (...) se font déjà sentir depuis plusieurs semaines et (...) risquent de s'amplifier", a indiqué la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) dans un communiqué.

"Conséquences d'une combinaison de plusieurs facteurs: crise sanitaire, arrêt de certaines industries, le prix des matériaux augmente fortement et les délais d'approvisionnement s'allongent", ajoute l'organisation.

La Capeb estime que cette "situation critique" pourrait "être dommageable pour certaines catégories de travaux aidés dans le cadre de +MaPrimeRénov+", une aide financière proposée par l'Etat pour la rénovation thermique des logements, "dès lors que les financements sont basés sur des calculs de coût au m2". "Ce phénomène augmenterait donc mécaniquement le reste à charge des bénéficiaires" des aides, ajoute-t-elle.

Au premier trimestre, l'activité globale des entreprises artisanales du bâtiment a enregistré une hausse de 9,5%, par rapport au même trimestre 2020 où l'activité avait été en recul de 12% en raison du premier confinement et l'arrêt quasi total des chantiers.

Les professionnels notent une croissance de 10% dans le neuf et de 9% dans l'activité en entretien-rénovation qui "profite du dynamisme des travaux de performance énergétique des logements".

Malgré une "conjoncture encourageante" au premier trimestre, la Capeb se dit "prudente pour les mois à venir concernant notamment l'activité en construction neuve qui affiche un recul de 17,4% et des mises en chantier de 9,5% à la fin février 2021 sur les 12 derniers mois par rapport à la même période un an plus tôt".