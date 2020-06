L'anti-manuel de Tesla fait le buzz sur internet

En matière de management, chaque entreprise dispose de son propre modèle. Chez Tesla, leader mondial de l'industrie de l'automobile électrique, cette gestion est loin de suivre les conventions habituelles. Cela n'est pas surprenant au vu de la personnalité atypique et directe de son PDG, Elon Musk. Récemment, Business Insider a révélé l'intégralité d'un mini-document délivré à chaque nouvel employé reçu chez Tesla. Ce manuel, ironiquement baptisé manuel de l'anti-manuel, illustre, en quelques mots, les attentes de l'entreprise envers les nouveaux venus.



Les grandes multinationales possèdent chacune leurs petits secrets. Dans une publication récente, Business Insider a levé le voile sur la méthode gagnante de Tesla, l'un des constructeurs automobiles les plus puissants au monde. Apparemment, chaque nouvel employé reçoit ce que l'entreprise appelle un anti-manuel. En quatre pages, ce document résume, dans un ton très familier et direct, à l'image de son CEO, la culture atypique de Tesla. Le secret de son incroyable succès ? Décryptage.

Le manuel de l'anti-manuel, la méthode de Tesla

Le géant de l'automobile Tesla, ayant devancé Mercedes et BMW sur le marché français, livre des détails croustillants sur le fonctionnement interne de ses employés. Pionnier de l'industrie, Tesla devait, sans nul doute, trouver une méthode particulière pour motiver ses talents. Toutefois, la découverte de sa technique peu conventionnelle a laissé les internautes bouche bée. En effet, pour accueillir une nouvelle recrue, l'entreprise offre à ce dernier un petit manuel dont le nom suffit à éveiller la curiosité : The Anti-handbook Handbook of Tesla. Cet anti-manuel s'adresse à son lecteur sans la moindre retenue. Rédigé dans un registre très familier et signé Elon Musk, le CEO de la firme, ce document donne le ton au nouvel employé, sans passer par quatre chemins.

Des conseils bien avisés

Des questions se posent : comment Tesla fait tourner sa Gigafactory et toute sa chaîne de production pour rencontrer un tel succès? L'anti-manuel en dit long sur la méthode adoptée par son CEO. Son secret semble résider dans la mise en confiance totale de l'employé. En effet, l'anti-manuel encourage ce dernier à prendre des initiatives par lui-même s'il le juge nécessaire pour améliorer ses performances professionnelles. Les quelques lignes du "anti-handbook" suggèrent même qu'un employé se passe de la hiérarchie en s'adressant directement aux cadres, voire à Elon Musk en personne, si une bonne idée pouvant aider l'entreprise à "changer le monde et l'humanité" lui vient à l'esprit.

Liberté et confiance, les maîtres-mots de Tesla

L'anti-manuel de Tesla en dit long sur la confiance qu'accorde son CEO aux "personnes exceptionnelles" qu'il embauche. Grand manager facilitateur, bienveillant, à l'écoute et au service de ses employés, Elon Musk exprime à travers son anti-manuel les "standards de performances exceptionnellement élevées" de l'entreprise, tout en brisant la glace avec familiarité. Il encourage entre autres ses collaborateurs à prendre du plaisir au travail et à se faire de nouveaux amis. Par ailleurs, l'anti-manuel mentionne également la possibilité, pour tout employé, d'exercer un autre travail en parallèle, dans la mesure où cela n'affecte pas son poste chez Tesla.