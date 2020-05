L'ancienne villa victorienne de Meg Ryan est à vendre plus de 18 M€

Cette demeure historique de San Francisco a appartenu à Meg Ryan et Dennis Quaid avant d'avoir été luxueusement redécorée.

Voici une maison qui ne manque pas d'atouts. Située sur les hauteurs de San Francisco, l'une des villes les plus chères et les plus recherchées du monde, c'est une véritable «demeure historique» selon les standards américains, une construction victorienne remontant à 1889. Pour ne rien gâter, elle bénéficie d'un beau pedigree en tant qu'ancienne résidence de Meg Ryan, la star de «Quand Harry rencontre Sally» ou «Nuits blanches à Seattle», et vient d'être largement redécorée par l'une des spécialistes les plus courues de la côte ouest. Alors forcément, tous ces éléments font grimper la note.

Mise en vente par le réseau Sotheby's International Realty, elle est affichée à 20 millions de dollars (19,95 millions très précisément, soit 18,4 millions d'euros). Pour cette somme rondelette, l'heureux acquéreur disposera de quasiment 700 m² habitables répartis sur quatre niveaux, tous desservis par un ascenseur avec 5 chambres et six salles de bains. Acquise par l'actrice américaine en 1995, la maison l'a accueillie jusqu'en 2001, à la veille de son divorce, après 10 ans de vie commune tumultueuse.

Achetée 8,25 M$ en 2014

À en croire le site Robb Report, l'actuel propriétaire, un trentenaire ayant fait fortune dans les nouvelles technologies, a acheté les lieux en 2014, moyennant 8,25 millions de dollars. Il y aurait ensuite injecté plusieurs millions pour mener à bien une rénovation complète de la maison. C'est grâce à ces travaux encadrés par une célèbre architecte d'intérieur locale Nicole Hollis que la maison bénéficie désormais d'immenses baies vitrées pour profiter de vues somptueuses sur San Francisco et sur la célèbre prison d'Alcatraz et a été repeinte dans d'élégantes nuances de gris. Et au dernier étage, on découvre un véritable penthouse mêlant espace de détente et vaste terrasse pour profiter encore plus de la vue.

Une vraie demeure de star avec sa vaste cuisine ouverte pour un dîner entre amis et cachée derrière le mur, une cuisine secondaire pour les réceptions plus formelles lorsque le repas est assuré par un chef privé. Tous ces travaux n'ont pas empêché de mettre en valeur les plus beaux éléments d'époque dus à l'architecte local Samuel Newsom qui a mutliplié les réalisations pour la bonne société de San Francisco. Il y a bien sûr l'entrée magistrale en marbre, la cage d'escalier éclairée par une lumière zénithale ou encore les bow-windows typiques et les délicates moulures.