L'AMF lance un cours en ligne pour mieux gérer son épargne

L'Autorité des marchés financiers (AMF) va lancer début octobre un cours en ligne gratuit sur l'épargne et les placements financiers en partenariat avec l'Institut national de la consommation, a annoncé jeudi le gendarme des marchés financiers.

Ce cours en ligne débutera le 5 octobre et a été conçu pour durer trois semaines à raison "d'une ou deux heures de cours" hebdomadaire, précise l'AMF dans un communiqué. Il sera possible de s'inscrire pour suivre les leçons jusqu'au 16 novembre et "aucun prérequis particulier n'est exigé" assure-t-elle.

Disponible sur la plateforme France université numérique, ce premier "Mooc" de l'AMF "reprend le b.a-ba du vocabulaire financier (...) et passe en revue le fonctionnement des placements."

Il vise à "définir son profil d'investisseur, détecter des signes de possibles arnaques financières" ou encore trouver "les clés pour évaluer les opportunités de placements selon (ses) objectifs" à travers des vidéos, des exercices auto-correctifs et des documents d'accompagnement.

Une attestation de suivi sera délivrée pour les personnes ayant obtenu plus de 50% de bonnes réponses au quiz final.