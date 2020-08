L'allocation de rentrée scolaire versée ce mardi

Plus de 3 millions de familles vont toucher cette aide, revalorisée de 100 euros cette année.

Dans une classe du Morbihan. ( AFP / FRED TANNEAU )

A deux semaines de la rentrée des classes, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) va être versée ce mardi 18 août par la Caisse d'allocations familiales (Caf) aux familles concernées. Ainsi, "plus de 3 millions de familles" aux revenus modestes devraient voir cette aide, revalorisée de 100 euros cette année, apparaître sur leur compte bancaire dans les prochains jours. Cette année, le montant de l'ARS sera de 469,97 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, 490,39 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans et 503,91 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans.

Destinée aux parents ayant à charge un ou plusieurs enfants scolarisés ou apprentis, âgés de 6 à 18 ans, l'ARS peut aussi être versée pour les enfants plus jeunes mais déjà inscrits en classe de CP. Elle est soumise à des conditions de ressources : sont ainsi éligibles les foyers avec un enfant à charge touchant moins de 25.093 euros par an, les foyers avec deux enfants à charge gagnant moins de 30.884 euros par an, ceux avec trois enfants à charge touchant moins de 36.675 euros par an, et ainsi de suite en ajoutant 5.791 euros au plafond pour chaque enfant supplémentaire à charge. Les familles dépassant "de peu" le plafond de ressources peuvent également recevoir une ARS "réduite", "calculée en fonction de leurs revenus".

L'ARS est versée automatiquement aux parents concernés s'ils perçoivent déjà des allocations familiales. Dans le cas contraire, ils doivent en faire la demande auprès de la Caf.