Avez-vous entendu parler de l’aide à la mobilité Parcoursup ? Voici diverses informations au sujet de ce dispositif.

L'aide à la mobilité Parcoursup

Quelques mots sur Parcoursup

Peut-être n’avez-vous encore jamais eu besoin d’utiliser Parcoursup ? Il s’agit en fait d’une plate-forme dédiée aux lycéens, apprentis et étudiants. Parcoursup permet entre autres : d’obtenir diverses informations sur de nombreuses formations (débouchés, contenus…) ; de faire des vœux de poursuite d’études ; de créer et de suivre son dossier de candidature… Parcoursup ne concerne pas les candidats à la formation continue. Un calendrier est mis en place afin d’organiser les démarches des personnes concernées. À titre d’exemple, du 1er juin au 7 juillet 2023, les candidats ont reçu des propositions d’admission et ont donné leurs réponses. Pour celles et ceux qui n’ont reçu aucune réponse d’admission positive, une phase complémentaire est organisée jusqu’au 14 septembre 2023.

Aide à la mobilité Parcoursup : de quoi s’agit-il, qui peut en bénéficier ?

Une aide à la mobilité Parcoursup d’un montant de 500 € est mise en place pour aider certains futurs étudiants ayant accepté un vœu hors de leur académie d’origine. La campagne de demandes a été lancée début juillet. Les démarches se font en ligne via le téléservice « Mes services étudiants ». Des pièces justificatives sont à fournir : RIB au nom du demandeur et justificatif d’inscription dans l’établissement situé en dehors de l’académie de résidence et correspondant au vœu accepté sur Parcoursup. La demande d’aide à la mobilité Parcoursup est à faire une fois que les vœux ont été validés et que les propositions d’admissions ont été émises par les établissements et acceptées par les candidats. Comme le précise le site officiel de l’administration française, des conditions sont à respecter pour pouvoir percevoir cette aide bienvenue : avoir bénéficié d’une bourse de lycée l’année scolaire précédente ; être inscrit sur Parcoursup pour l’année en cours ; avoir confirmé au moins un vœu en dehors de son académie de résidence ; avoir accepté définitivement une proposition d’admission (« OUI » ou « OUI-SI ») pour un vœu confirmé hors de son académie de résidence. Il est à noter qu’un bouton « mobilité » est présent à côté des vœux vous permettant de bénéficier de l’aide. Si ce bouton n’apparaît pas, cela signifie qu’avec tel ou tel vœu, vous n’êtes pas éligible à l’aide à la mobilité Parcoursup.

Et après la demande ?

Une fois votre demande d’aide à la mobilité Parcoursup faite et votre inscription administrative dans l’établissement actée, le Crous concerné étudie votre demande d’aide. Si votre dossier répond aux critères permettant de bénéficier de l’aide, elle vous sera versée en une fois au début de votre année universitaire, soit à partir du mois de septembre. Bonne nouvelle, l’aide à la mobilité Parcoursup est cumulable avec d’autres aides : bourse aux critères sociaux, allocation annuelle, aide ponctuelle, aide au mérite et aide à la mobilité internationale. Enfin, pour les étudiants en première année de Master, une aide semblable existe. Il s’agit de l’aide à la mobilité Master, d’un montant de 1 000 €. Des conditions sont bien entendu à respecter pour pouvoir en bénéficier.