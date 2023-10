L'activité de Vinci en hausse de 9% au 3T

Vinci, le géant du BTP et des concessions d'infrastructures, a réalisé au 3e trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 18,3 milliards d'euros, porté notamment par les concessions d'aéroports, la construction et les énergies.

Sur les neuf premiers mois, son activité augmente ainsi de 12%, à 50,6 milliards d'euros: +18% à l'international, dont le poids n'a jamais été aussi important (57% des ventes, à 28,7 milliards), et +5% en France.

Vinci observe une progression des prises de commandes, qui selon lui atteignent un "niveau record" (63,3 milliards d'euros au 30 septembre), "conférant au groupe une bonne visibilité sur son activité prévisionnelle".

L'essentiel vient des branches énergies et construction.

La branche Énergies (13,9 milliards sur neuf mois) est sur des "marchés porteurs" (transitions énergétique et digitale), note Vinci, qui a réalisé de récentes acquisitions dans ce secteur, en Norvège par exemple.

La branche Construction (23,4 milliards) a été tirée par les activités de génie civil et de travaux publics. En France, elle conduit par exemple des projets de réhabilitation et de construction de bâtiments publics, notamment dans le secteur hospitalier.

Le paysage est moins riant en revanche du côté de l'Immobilier, avec un chiffre d'affaires de 836 millions d'euros sur neuf mois, en repli de 24% par rapport à 2022. Vinci l'explique "par une conjoncture très difficile du secteur de la promotion immobilière en France, pénalisé notamment par un environnement de taux d'intérêt élevés".

Selon Vinci, les réservations de logements en France baissent de 46% sur un an.

Du côté des concessions, Vinci Autoroutes, à 4,9 milliards d'euros sur neuf mois (+5%), bénéficie d'une progression du trafic tous véhicules confondus (+2,2% en septembre 2023 par rapport à septembre 2022, sur fond de météo quasi estivale à l'automne et en dépit de prix des carburants élevés, note Vinci).

La progression globale du groupe est aussi liée à un changement de périmètre de Vinci Airports, avec l'intégration d'OMA4, une société concessionnaire exploitant 13 aéroports au Mexique, acquise pour 29,99% fin 2022.

Sur le front financier, Vinci indique bénéficier de "liquidité très importante" avec "un endettement financier en nette baisse sur un an".

Il confirme ses objectifs pour 2023: une progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022, et un résultat net légèrement supérieur à son niveau de 2022.