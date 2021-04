Au même titre que n'importe quel autre emploi, le job d'été est soumis au droit du travail. Il correspond inévitablement à un CDD ou contrat à durée déterminée. À quel âge est-il possible de se lancer ? Quels sont les formalités, les conditions de travail ou encore le salaire ? Telles sont les questions qui viennent à l'esprit des personnes voulant s'engager dans un job d'été. Voici quelques éléments de réponse à ce sujet.



Caissier, Livreur, animateur, hôtesse, saisonnier agricole et bien d'autres encore, les jobs d'été se déclinent en une multitude de choix. De manière générale, les personnes qui prennent ce type de travail le font pour financer des vacances, des études, un projet ou tout simplement pour avoir un peu d'argent de poche.

Jobs d'été : formalités, âge, rémunération, condition de travail... / iStock.com-CasarsaGuru

À quel âge est-il possible de se lancer dans un job d'été ?

Il est possible de s'engager dans un job d'été dès l'âge de 14 ans. Cependant, pour les jeunes de moins de 16 ans, il existe des règles particulières qui doivent être respectées. En effet, ils doivent avant tout présenter un accord écrit de leurs 2 parents. Par ailleurs, ils ne peuvent être embauchés que pour des travaux légers adaptés à leur âge. De plus, ils ne sont autorisés à travailler que durant les périodes de vacances scolaires incluant 14 jours ouvrables ou non au minimum, à condition que les intéressés disposent d'une durée de repos supérieure à la durée totale desdites vacances. Ainsi, si à titre d'exemple un jeune dispose de 30 jours de vacances, son contrat de travail ne pourra pas dépasser 14 jours. Par ailleurs, avant d'embaucher un jeune pour un job d'été, il est toujours préférable de se documenter sur la législation du travail des mineurs.

Quelles sont les conditions de travail pour un job d'été ?

Les personnes qui s'engagent dans un job d'été sont soumises aux mêmes obligations que les salariés de l'entreprise. De ce fait, elles doivent respecter le règlement intérieur de l'entreprise par exemple et bénéficient des mêmes avantages, tels que les pauses ou la cantine, etc... Cependant, pour les jeunes de moins de 18 ans, il existe quelques protections particulières. En effet, ces derniers ne peuvent pas travailler de nuit. Ceux entre 14 et 16 ans ne peuvent pas non plus travailler plus de 35 heures par semaine et plus de 7 heures par jour. D'autre part, ces derniers n'ont pas le droit de réaliser des travaux qui pourraient porter préjudice à leur santé, à leur développement et à leur sécurité. Toutefois, ce ne sont pas les petits boulots pour les ados qui manquent.

Quelle rémunération pour un job d'été ?

Le salaire pour un job d'été est au moins égal au SMIC pour les individus de 18 ans et plus. Il faut savoir qu'au 1er janvier 2021 le montant du SMIC s'élève à 10,25 € brut de l'heure, ce qui fait 1 554,58 € brut/mois, sur la base de 35 heures/semaine. Toutefois, pour les jeunes de moins de 17 ans effectuant une activité professionnelle d'une durée inférieure à 6 mois, cette rémunération minimale est de 80% du SMIC. Pour ceux entre 17 et 18 ans, elle est de 90%.