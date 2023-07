JO-2024: 5 à 10 milliards d'euros de retombées pour l'Île-de-France

Plus-value touristique, insertion professionnelle, ouverture des contrats aux petites et moyennes entreprises, notamment au bénéfice de la Seine-Saint-Denis: les retombées économiques des Jeux olympiques de Paris 2024 pourraient atteindre 10 milliards d'euros, d'après un rapport d'une mission d'information de l'Assemblée nationale présenté mercredi et consulté par l'AFP.

S'inspirant en partie d'une étude du Centre de droit et d'économie du sport (CDES), la mission avance une fourchette comprise entre 5,3 milliards et 10,7 milliards d'euros "pour le seul territoire d'Île-de-France".

"Le scénario pessimiste du rapport serait le plus significatif", estime l'économiste du sport Pierre Rondeau, car plus proche des résultats observés lors "des précédentes olympiades ou des grands évènements sportifs internationaux".

Le tourisme représenterait entre un quart et plus d'un tiers des retombées, et les visiteurs internationaux "assureraient 36 % des retombées économiques des JO et 18%" des Jeux paralympiques, selon le rapport.

Jusqu'à 15,9 millions de touristes sont attendus, plus qu'une année normale, même si "un phénomène de substitution sur l'année et l'été 2024" est à attendre, a expliqué le député Renaissance Stéphane Mazars, corapporteur de la mission.

Les touristes attirés par les JO remplaceraient, dans une proportion encore inconnue, les touristes habituels frappés d'"un certain découragement".

La société de livraison des ouvrages des JO Solideo s'est vu adresser "un satisfecit très fort" par le député de Seine-Saint-Denis Stéphane Peu (GDR-NUPES), corapporteur, pour le "suivi exemplaire" de l'accès aux contrats des TPE/PME (très petites, petites et moyennes entreprises) et des engagements en faveur de l'insertion professionnelle.

Le département de Seine-Saint-Denis occupe une place à part dans ces deux volets. En l'état, 663 millions d'euros de contrats ont été attribués à près de 1.891 TPE/PME, avec près d'un euro sur six versé à des entreprises de Seine-Saint-Denis, ou 15,5% des marchés.

Les parlementaires ont également salué "des résultats excellents" de Solideo qui s'était engagée à ce que 10% des heures travaillées le soient par des personnes dans des contrats d'insertion professionnelle, c'est-à-dire des personnes au chômage ayant été embauchées et formées dans le but de les réinsérer sur le marché du travail.

Mi-juin, plus de 80% des heures prévues avaient déjà été réalisées.

Quant à l'impact économique du déroulé des Jeux lui-même et de l'accompagnement des délégations et de l'ensemble des acteurs, il est estimé pour l'heure à 2,372 milliards d'euros, soit l'enveloppe du Comité d'organisation des Jeux (Cojo) pour les marchés publics.

"Les achats auprès des partenaires", de grandes entreprises internationales et françaises comme Toyota et Alibaba, représentent 47,5% des dépenses effectuées et le rapport souligne "qu'une part des retombées économiques échappera in fine aux entreprises françaises, dans des proportions restant à déterminer".

dec-jnb/ico/eb