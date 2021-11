Jeux de société, figurines... JouéClub lance un catalogue de jouets pour adultes, un marché en plein essor

Un jouet sur cinq aujourd'hui en France est acheté par les adultes pour eux-mêmes, affirme l'enseigne.

Les jouets ne sont plus réservés aux enfants. Pour preuve, JouéClub lancera le 1er décembre prochain un catalogue dédié aux adolescents et aux adultes. Une information révélée par BFMTV, et confirmée au Figaro. Par cette décision, la chaîne de magasins souhaite profiter de l'essor de ce segment bien particulier.

La clientèle adultes et ados représente aujourd'hui 20% des ventes sur le marché des jouets, affirme-t-on chez JouéClub, qui insiste sur l'engouement de plus en plus prononcé de ces publics. «Cette année, la croissance sur cette catégorie de clients est trois fois plus importante que sur celle des enfants», rapporte-t-on du côté de la coopérative française.

En têtes de gondole de ce catalogue, le premier du genre chez JouéClub, figureront les jeux de société (type Codenames ou Blanc-manger Coco) et les jouets «pour les fans ou les collectionneurs», explique-t-on. Les produits Pokémon, Harry Potter, Star Wars ou Dragon Ball seront en bonne place. Avec par exemple des objets comme de grandes figurines, des échiquiers ou des écouteurs Bluetooth.

«Une dimension nostalgie»

Derrière cet attrait grandissant des adultes pour les jouets de ces sagas ou franchises à succès, on retrouve «une dimension nostalgie», analyse-t-on chez JouéClub. «On veut prolonger nos souvenirs d'enfance avec les héros de cette époque», commente Franck Mathais, porte-parole de l'enseigne, qui ajoute que les jeux vidéo ont également «décomplexé beaucoup d'adultes».

Chez les concurrents de JouéClub, on explique investir également sur ce marché des jeux et jouets pour adultes. Par exemple, King Jouet, qui a vu ses ventes de jeux pour adultes bondir de 37% entre 2019 et 2021, indique «proposer des exclusivités sur ce segment, comme la Porsche Lego Creator».

Comme les enseignes, les fabricants de jouets ont également senti le bon filon. Playmobil a par exemple pris le virage vers un public plus âgé en 2016, en lançant une gamme Porsche. Depuis, la marque allemande s'est ouverte aux licences Ghostbusters, Scooby-Doo, Retour vers le Futur ou encore Star Trek. Une façon de rappeler aux adultes «des personnages ou des séries qu'ils ont aimés», explique la célèbre entreprise. Pour ce Noël 2021, elle a encore élargi ses collections avec des petits personnages et véhicules aux couleurs de James Bond et de l'Agence tous risques.