«Je suis un cœur à prendre»... Quand les centres E.Leclerc aident leurs clients à trouver l'amour

À l'approche de la Saint-Valentin, certains magasins mettent à disposition des paniers de courses qui permettent de faire passer le message.

Et si vous trouviez votre âme sœur en faisant vos courses ? En février, les magasins Leclerc endossent le rôle de cupidon. « Vous êtes célibataire ? Utilisez un panier spécial célibataire pour tenter de rencontrer l'âme sœur dans votre magasin préféré », explique une des affiches à l'entrée du magasin Leclerc de Saint-Brice-Courcelles, situé dans la Marne. Sur ces chariots ont été accrochées des pancartes « Célibataire à adopter ».

Au centre E.Leclerc d'Hauconcourt, en Moselle, c'est le « je suis un cœur à prendre » qui a été retenu. « Le but c'est que le client puisse, pourquoi pas, rencontrer l'amour pendant ses courses », explique Jeremy Verdure, le directeur adjoint du magasin. « On a aussi mis une petite urne à l'accueil où les clients peuvent déposer leur déclaration d'amour, et le jour de la Saint-Valentin, la plus belle sera diffusée sur notre écran géant ». De quoi attirer des clients, des curieux mais surtout des célibataires.

Ce n'est toutefois pas la première fois que les magasins E.Leclerc mettent en place ce type de dispositif. « L'année dernière, ça avait bien fonctionné. On s'est même retrouvé à des moments où il n'y avait plus de chariots », s'amuse Jeremy Verdure. Ils avaient, en effet, tous été pris. Ces paniers spécial célibataires avaient également fait parler d'eux sur les réseaux sociaux. Des internautes s'étaient alors amusés à comparer Michel-Édouard Leclerc à Cupidon. Dans tous les cas, si vous boycottez le 14 février, les bons vieux chariots n'ont évidemment pas changé de place.