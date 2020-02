JCDecaux réclame 40 millions d'euros à la République Tchèque

Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a annoncé mardi qu'il réclamait 40 millions d'euros à la République Tchèque dans le cadre d'une procédure arbitrale portant sur un litige avec la société des transports publics de Prague.

"JCDecaux fait appel à la justice pour demander 40 millions d'euros à date, en réparation du préjudice établi", indique l'entreprise dans un communiqué.

Le litige porte sur un contrat de location d'espaces publicitaires entre une filiale à 70% de JCDecaux, Rencar, et la société des transports publics de la ville de Prague (DPP). Cette dernière est l'ancienne propriétaire de Rencar.

Les deux parties avaient conclu un contrat de location en 1997 mais DPP a ensuite souhaité l'annuler, une décision confirmée par un tribunal praguois mais qui fait l'objet d'un appel.

"DPP a d'ores et déjà autorisé des tierces parties à faire usage de ses espaces publicitaires et en a refusé l'accès à Rencar rétroactivement, à compter du 1er décembre 2019", regrette le groupe français.

"Je n'ai d'autre choix que de protéger notre investissement et de faire valoir nos droits. Je reste toutefois convaincu que la République Tchèque accèdera à notre demande légitime et que nous parviendrons à trouver une solution à l'amiable", a commenté Jean-François Decaux, président et co-directeur général de JCDecaux, cité dans le communiqué.

jmi/pn/eb