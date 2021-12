<p>Outre les établissements de restauration, les centres de loisirs et les colonies de vacances ont subi les lourds frais de la crise sanitaire, à court de main-d’œuvre actuellement. Les animateurs et les encadrants, essentiels à la tenue de ces activités, sont aux abonnés absents, laissant près de 5 000 places vacantes. Dans l’optique de promouvoir ce secteur, l’État annonce la mise en place d’un soutien financier à hauteur de 200 € pour ceux qui souhaitent se former au métier.<br /><br />L’accès aux postes d’animateurs dans les colonies de vacances et les centres de loisirs est ouvert aux adolescents dès l’âge de 17 ans. Pour ce faire, les candidats intéressés doivent préalablement suivre des formations payantes. Voulant faciliter l’obtention du BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) et du BAFD (directeur), le secrétariat d’État à la Jeunesse et l’engagement promet, dès janvier 2022, le versement d’un coup de pouce financier de 200 € à l’attention des quelque 20 000 jeunes intéressés. Tour d’horizon.</p>

Janvier 2022 : un coup de pouce de 200 euros pour aider les jeunes à passer le BAFA / iStock.com - FatCamera

Une lourde pénurie difficile à compenser

<p>Le secteur de l’animation fait partie des domaines qui recrutent le plus à l’heure actuelle. Pour cause, les colonies de vacances et autres parcs d’animation souffrent d’un sérieux manque de main-d’œuvre. Une étude publiée le 25 octobre 2021 rapporte que les structures concernées sont plus de 80 % à éprouver des difficultés d’embauche. Les chiffres révélés attestent notamment un total de 5 245 postes vacants que les quelque 1 180 établissements interrogés ont du mal à pourvoir. La crise sanitaire du Covid y a été pour beaucoup, dans la mesure où le contexte sanitaire a entraîné l’annulation de nombreuses sessions de formation au BAFA ou BAFA depuis 2020. Cependant, le coût financier requis pour l’obtention de ces brevets d’aptitude se dresse également comme obstacle pour les jeunes intéressés qui ne peuvent se le permettre.</p>

Un soutien financier annoncé par l’État

<p>En général, trouver un job d’été ne demande pas beaucoup de qualifications. Le métier d’animateur y fait toutefois exception. En effet, les jeunes de plus de 17 ans qui aspirent à cette fonction n’y ont accès qu’avec un BAFA ou un BAFD en poche. Ces derniers s’obtiennent à l’issue d’une formation qui coûte 800 à 900 €, prodiguée par des organismes spécialisés. De par la hauteur des frais d’inscription, les formés aux métiers d’animateur ont considérablement décru en nombre au fil des années, passant de 53 000 en 2011 à 43 000 en 2019. Comme si la situation n’était pas suffisamment tendue, le Covid s’est interposé. Face à ce constat, la secrétaire d’État à la Jeunesse et l’engagement, Sarah El Haïry, a annoncé en octobre 2021 le versement d’une aide de 200 € pour 20 000 jeunes qui souhaitent décrocher leur BAFA.</p>

Une aide soumise à des conditions de revenus

<p>Tout comme l’aide financière accordée aux jeunes salariés qui s’installent dans leur logement, le coup de pouce BAFA est accessible sous un certain plafond de ressources familiales. Les 200 € promis par l’État seront directement versés à l’organisme de formation, sans que le candidat ait besoin d’avancer la somme. Cette aide, prévue pour janvier 2022, est d’ailleurs cumulable avec les coups de pouce déjà proposés par la CAF et les collectivités territoriales.</p>