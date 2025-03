« J'ai envisagé l’impensable » : Karla Sofía Gascón sort du silence après plusieurs semaines de polémique

L’actrice regrette ses messages racistes et islamophobes publiés sur les réseaux sociaux et explique avoir eu des « pensées sombres » lors de la campagne des Oscars.

Après plusieurs semaines de polémique et une campagne des Oscars controversée, Karla Sofía Gascón s’est enfin exprimée dans un communiqué relayé par The Hollywood Reporter samedi. « Sans excuse, et sans intention de justifier mes actes passés, je demande pardon à tous ceux que j’ai offensés à un moment ou à un autre de ma vie et tout au long de mon parcours » , déclare-t-elle. L’actrice espagnole s’était retrouvée au cœur d’une large polémique après la découverte, en janvier, d’anciens messages à connotation islamophobe et raciste écrits sur ses réseaux sociaux. « Je leur demande humblement pardon et, pour faire honneur à leur gentillesse et à leur compréhension, je promets de continuer à apprendre et à écouter, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs à l’avenir » , ajoute la star d’ Emilia Pérez .

En pleine campagne pour les Oscars, Karla Sofía Gascón avait expliqué en février avoir reçu des menaces de mort. Aujourd’hui, elle confie avoir eu « des pensées plus sombres que celles [qu’elle] avait envisagées dans certaines de [ses] combats précédents. » « Il y a eu des moments où la douleur a été si écrasante que j’ai envisagé l’impensable , révèle l’actrice de 52 ans. D’autres n’auraient pas survécu à cette tempête brutale qui est sur le point de se calmer. »

Engagée à défendre le Mexique

L’actrice espagnole revient par ailleurs sur les vives critiques reçues par Emilia Pérez au Mexique , pays où se déroule l’intrigue du film. Des Mexicains lui ont reproché de traiter , avec légèreté, les drames du trafic de drogue et des violences qui l’accompagnent. « J’ai mis mon âme, ma vie et mon essence dans ce projet, en travaillant aux côtés de grands amis mexicains qui m’ont aidée à transmettre un message d’espoir : nous pouvons tous devenir meilleurs, quel que soit notre point de départ ou nos débuts dans cette quête qu’on appelle la vie » , écrit-elle.

« Le Mexique occupe une place inestimable dans mon cœur, ajoute-t-elle. Dans ce pays magnétique et étonnant, j’ai pu établir ma carrière d’actrice et j’y ai reçu une chaleur humaine que je n’oublierai jamais. (...) Mon engagement à défendre le Mexique, tous les Mexicains et les droits des plus défavorisés reste fort. Vous me trouverez toujours du côté opposé au fanatisme, à l’imposition, au patriarcat, au fascisme, aux dictatures, à la terreur, aux abus et à l’irrationalité. »

Messages racistes et islamophobes

En janvier, une dizaine de messages, vieux de quatre à neuf ans, et dans lesquels Karla Sofía Gascón s’en prend à l’islam et aux Marocains en Espagne, ont été exhumés. Le quotidien espagnol El País partageait certaines de ses déclarations : « Combien de fois encore l’histoire devra-t-elle expulser les Maures d’Espagne... » , « Le plus grand retard en matière de droits se trouve dans l’islamisme » , ou encore « Peut-être que l’année prochaine, au lieu de l’anglais, nous devrons enseigner l’arabe. »

Fac à la polémique, le réalisateur d’ Emilia Pérez , Jacques Audiard , avait décidé de couper les ponts avec l’actrice. Netflix, qui produit le film, l’avait exclu de la campagne de promotion pour les Oscars. En lice pour l’Oscar de la meilleure actrice, Karla Sofía Gascón était présente à la cérémonie le 2 mars, où le film n’a remporté que deux statuettes, l’une pour Zoe Saldaña , sacrée meilleure actrice dans un second rôle, et l’autre pour Clément Ducol et Camille, lauréats de la meilleure musique pour El Mal . Une grande déception alors que le film était nommé dans 13 catégories .