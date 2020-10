"ISF climatique" : Greenpeace veut taxer le patrimoine financier des plus riches

Selon l'ONG environnementale, l'Etat pourrait tirer 4,3 milliards d'euros de l'"ISF climatique" sur les 10 milliards, environ, générés par le rétablissement de l'ISF sous cette nouvelle formule.

"En terme de capitalisme et d'écologie, une règle est irréfutable : plus on est riche, plus on pollue", dénonce lundi 12 octobre Greenpeace France dans un rapport intitulé "L'argent sale du capitale". En raison de leur train de vie, les 1 % les plus riches de la planète seraient responsables de deux fois plus d'émissions de CO2 que la moitié la plus pauvre , détaille l'ONG, qui assure par ailleurs que le patrimoine financier n'est pas sans impact.

"Le patrimoine financier moyen des 1 % des ménages avec les plus hauts revenus émet 66 fois plus de gaz à effet de serre que celui des 10 % des ménages avec les revenus les plus faibles" , précise l'association. Les plus riches ont une empreinte de 189 tonnes de CO2 équivalent carbone par an (TCO2eq/an) par foyer fiscal contre 2,9 tonnes chez les moins aisés.

"Une telle disparité (...) pose question", estime Greenpeace, en considérant que "l'urgence climatique doit faire évoluer la fiscalité française qui structure le partage de l'effort entre les différents acteurs économiques". Un défi qui n'a pas pu être relevé par la taxe carbone, stoppé par le mouvement des "gilets jaunes", rappelle le rapport. Greenpeace préconise ainsi de rétablir un impôt sur la fortune (ISF) , supprimé en 2017 sous Emmanuel Macron, directement indexé sur les émissions de gaz à effet de serre induites par les produits financiers bancaires des ménages les plus riches.

Les auteurs du rapport estiment que l'Etat pourrait tirer 4,3 milliards d'euros de cet "ISF climatique" sur les 10 milliards, environ, générés par le rétablissement de l'ISF sous cette nouvelle formule. Cela permettrait de combler le déficit annuel d'investissements publics dans la transition écologique au regard des objectifs climatiques de la France, selon l'ONG.