Investir dans les grands vinsInvestir dans les grands vins

Ils s’appellent Gérard Depardieu, Brad Pitt, Sir Cliff Richard ou encore Kylie Minogue... Ils sont célèbres et conjuguent leur métier artistique avec la culture vinicole, par plaisir ou pour faire fructifier leur argent... Vous avez vous aussi envie d’associer œnologie et placements financiers ? Nul besoin pour cela, d’acquérir un domaine viticole, il y a beaucoup plus simple ! Il est en effet possible, pour tout un chacun, de placer ses économies, avec ou sans modération, dans les grands vins français. Pour ce faire, différentes méthodes existent : rejoindre un groupement foncier viticole (GFV), une « caves d’investissement », ou tout simplement acheter des bouteilles triées sur le volet... Est-ce une bonne idée, comment procéder ? Voici l’essentiel à savoir si vous décidez d’investir dans des grands vins.

Investir dans les grands vins-iStock-tomertu

Acheter des parts dans un groupement foncier viticole (GFV)

C’est l’un des moyens permettant d’investir dans de grands vins présentant différents avantages. Tout d’abord, il est accessible au plus grand nombre, le ticket d’entrée démarrant à une vingtaine de milliers d’euros. Par ailleurs, les groupements détiennent, le plus souvent, des vignes données en location à différents viticulteurs, ce qui permet de réduire le risque inhérent à la qualité de la production. Le risque en capital qui pourrait être provoqué par une perte de valeur du foncier, est lui aussi réduit de par la variété des investissements viticoles du GFV. Enfin, si les terres du groupement sont louées dans le cadre d’un bail à long terme, soit une durée minimale de 18 ans, l’investisseur bénéficiera d’avantages fiscaux... Il pourra en effet prétendre à des abattements sur la valorisation de ses titres dans le cadre d’une succession, d’une donation ou au titre de l’Impôt sur la Fortune Immobilière. Les parts de GFA – qui, soit dit en passant, donnent lieu à un loyer versé aux différents investisseurs - sont ainsi exonérées à hauteur de 75% de leur valeur lorsqu’elles n’excèdent pas 101 897 euros, et de 50% pour un montant supérieur.

Opter pour une « cave d’investissement »

Les caves d’investissement proposent à des particuliers ou des institutionnels de se constituer un stock de grands vins, d’origine française, qui vont parfaitement se conserver et dont la valeur - grâce à des stocks protégés contre les fluctuations des prix et des volatilités du marché – est quasiment assurée de croître au fil des ans... Cette cave, rentable et sécurisée, a un prix : prévoir un minimum de 100 000 euros. En échange, vous serez exonéré des contraintes liées à la gestion d’un stock physique, la cave vous proposera des conseils personnalisés, un accès privilégié aux meilleures bouteilles disponibles sur le marché, ou encore une assistance dans les transactions et les démarches administratives.

Se constituer sa propre cave ...

Il s’agit alors, pour l’investisseur, d’acheter directement auprès des producteurs ou via les ventes aux enchères. Si la méthode est simple, elle nécessite tout de même d’avoir quelques connaissances en œnologie, et génère certaines contraintes logistiques... Vous devrez en effet gérer le stockage de vos bouteilles, en veillant à ce que les précieux breuvages soit sécurisés, et ne s’oxydent pas.