Inquiet pour votre retraite ? Souscrivez un contrat d'assurance vie !

L'assurance vie a de nombreux atouts en tant que placement retraite. (© Phovoir)

Vous souhaitez épargner pour toucher un peu plus à la retraite que ce que vous versera le système par répartition ? Dans ce cas, l'assurance vie est faite pour vous, surtout si vous payez peu ou pas d'impôt sur le revenu. Nos explications et conseils.

La préparation de la retraite est l'un des objectifs majeurs de la souscription d'un contrat d'assurance vie. Quels sont ses atouts en la matière ? Les réponses du Revenu.

Couteau suisse du patrimoine ! Cette expression revient souvent pour qualifier l'assurance vie. Il faut dire que le placement permet d'atteindre de multiples objectifs patrimoniaux, au premier rang desquels la retraite.

Selon l'estimation de certains assureurs, plus d'un tiers de son encours, soit près de 600 milliards d'euros, serait dédié au financement de la retraite. Un chiffre stupéfiant qui représente trois fois le niveau des avoirs déposés sur les produits dédiés à la retraite tels que les Perp, contrats Madelin, Préfon, Perco...

Mais avec le lancement du nouveau Plan d'épargne retraite (PER), dont les atouts sont nombreux, l'assurance vie conservera-t-elle encore des avantages en matière de retraite ? La réponse est positive et pour plusieurs raisons.

Pour les épargnants peu ou pas imposés

Fiscalement, les épargnants qui ne paient pas, ou très peu, d'impôt sur le revenu pendant leur vie active n'auront aucun intérêt à effectuer des versements déductibles dans ce nouveau produit d'épargne retraite, PER. L'assurance vie, plus souple, sera en fin de compte bien plus adaptée. Rappelons qu'un contrat d'assurance vie, contrairement au PER, est disponible à tout instant et sans