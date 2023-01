Information judiciaire contre le promoteur immobilier Alila

Une information judiciaire a été ouverte contre le promoteur immobilier lyonnais Alila, spécialisé dans les logements sociaux, dont le dirigeant est en garde à vue, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Lyon.

L'enquête vise des faits de harcèlement moral et abus de biens sociaux, selon le parquet, qui confirme des informations de France 3.

Des perquisitions sont menées au siège d'Alila ainsi qu'au domicile d'Hervé Legros, président de la société.

Celui-ci a été placé en garde à vue ainsi que son épouse, confirme-t-on de même source judiciaire après des informations du quotidien Le Progrès.

Alila a été créé en 2007 par Hervé Legros, qui se décrit comme entrepreneur autodidacte. Sept ans plus tard, le groupe spécialiste du logement aidé élargit son activité au logement intermédiaire, selon son site internet. Le groupe compte aujourd'hui plusieurs agences en France, en Ile-de-France, Aquitaine, Bretagne-Pays de la Loire et à Strasbourg pour l'est de la France.